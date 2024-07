Von Sacher bis Billa: Kids erleben Wirtschaft hautnah!

Am 22. Juli startet am wko campus wien in Währing die 18. Kinder Business Week – ein Ferienprogramm für Kinder zwischen 8 und 15 Jahren. Unternehmer verraten den jungen Teilnehmern dort in altersgerechter Form, wie ihre Produkte entstehen, der Alltag in ihrem Unternehmen abläuft und was das Geheimnis ihres Erfolges ist.

Anzeige

Mit dabei sind Unternehmen aus allen Branchen, z. B. Hotel Sacher, Café Landtmann, die Wiener Stadtwerke, Billa, Neuroth und die Vereinigten Bühnen Wien, aber auch ein Zauberer, ein japanisches Restaurant und ein Teehaus. Insgesamt stehen 60 Vorträge und Ideenwerkstätten auf dem Programm.

„Wirtschaft erlebbar machen“

Die Kinder Business Week soll bei der jungen Generation Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und am Unternehmertum wecken, sagt Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien. „Diese Woche ist eine großartige Gelegenheit für junge Menschen, hautnah zu erleben, wie Unternehmen funktionieren und was Unternehmertum bedeutet. Dabei geht es auch darum, Inspiration für die eigene Berufswahl zu finden und zu entdecken, was zu den persönlichen Interessen passt. So wird der oft trockene Begriff Wirtschaft für die Kinder greifbar.“

Chance zum Lernen

Während der Kinder Business Week berichten Unternehmer und Mitarbeiter über ihre Motivation für die Arbeit am Erfolg des Unternehmens oder zur Etablierung eines besonderen Produktes. In Form von Vorträgen oder Ideenwerkstätten erzählen sie ihre persönlichen Geschichten und bringen damit Kindern als potenziellen zukünftigen Unternehmern oder kreativen Mitarbeitenden näher, was sie selbst erreicht haben. Kinder lernen unternehmerische Persönlichkeiten kennen, die den Mut hatten, eine Idee zu realisieren und damit erfolgreich waren.

Die Details

Die Kinder Business Week findet von 22. bis 26. Juli jeweils von 9 bis 15 Uhr an wko campus wien am Währinger Gürtel 97 statt. Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Plätze – die Online-Anmeldung ist bis am Tag vor Beginn möglich.

Programm und Anmeldung: www.kinderbusinessweek.at