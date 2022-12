Vor Ankunft des Christkinds: Buntes Programm für Kinder

So macht das Warten auf das Christkind Spaß! Vor der Bescherung am Samstag, dem 24. Dezember, gibt es für Kinder im Heeresgeschichtlichen Museum (3., Arsenal) von 10 bis 13 Uhr tolle weih­nacht­liche Bastelstationen zu entdecken. Dabei können die kleinen Museumsgäste bei freiem Eintritt und Gratis-Teilnahme ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die selbst gemachte Bienenwachskerze, das g’schma­ckige Kekshäuschen und der traditionelle Christbaumschmuck ­dürfen anschließend mit nach Hause genommen werden. Das Museum schließt an diesem Tag übrigens um 14 Uhr.

Packerlsuche & Theater

Weitere Kinderprogramme am 24. Dezember bietet das Tech­nische Museum (Penzing) und das Kindermuseum Schloss Schönbrunn (Hietzing) mit ­Packerlsuche, Poldis Bastelwerkstatt und der Winterrätselrallye, während das benachbarte Marionettentheater „Die Zauberflöte für Kinder“ erklingen lässt. Eine prächtige Kulisse bietet auch das Schloss Belvedere (Landstraße), wo sich Kinder bei „Hallo Werkraum!“ austoben können. Eine „Weihnachtswerkstatt“ bietet auch das Kunsthistorische Museum (Innere Stadt). Lustig wird’s im Gloria Theater (Floridsdorf), wenn es heißt „Hurra, der Kasperl kommt“. Die Märchenbühne „Der Apfelbaum“ (Neubau) zeigt das weihnachtliche Stück „Die Heilige Nacht“.