Vorfreude: Zauberhafte Weihnachten entlang der Donau

Zahlreiche Veranstaltungen entlang der Donau laden dazu ein, die besinnlichste Zeit im Jahr zu genießen. Von traditionellen Weihnachtsmärkten im historischen Ambiente und romantischen Schiffsausflügen bis hin zu kulinarischen Genüssen in weihnachtlichen Kellergassen reicht das Programm.

Noch ist es eine Weile bis Weihnachten, aber die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. So laden viele Adventmärkte bereits ab November zum Verweilen und Gustieren ein. Dabei entdeckt man auch gleich das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.

Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Tourismusdestination Donau Niederösterreich: „Von den urigen Kellergassen mit ihrem einzigartigen Charme bis hin zu den geschichtsträchtigen Orten entlang des Flusses: Die Donauregion bietet in der Vorweihnachtszeit stimmungsvolle Adventmärkte an besonderen Orten, die den Zauber von Weihnacht verbreiten.“

Advent im historischen Ambiente



Der Burgadvent auf der Ruine Aggstein eröffnet traditionell den Reigen der Adventmärkte in der Donauregion. Dieses und nächstes Wochenende (8.-10. & 15.-17.11.), bietet sich den Besuchern noch die Möglichkeit, das mittelalterliche Treiben auf der Burgruine hautnah zu erleben.

Festlich geschmückte Hütten, weihnachtliche Klänge und der Duft nach gebrannten Mandeln und heißem Punsch: So feiert das barocke Schloss Hof von 16. November bis 22. Dezember die Weihnachtszeit und bietet der ganzen Familie ein unvergessliches Erlebnis.

Wer das historische Ambiente sucht, wird auch beim Zauber in Göttweig (täglich von 30. November bis 8. Dezember), beim Advent im Stift Klosterneuburg (jeweils Freitag bis Sonntag von 6. bis 22. Dezember) oder beim Kremser Advent in der Dominikanerkirche (29. November bis 1. Dezember) fündig.

Am 8. Dezember tanzen im Schloss Traismauer die Puppen. Das beliebte Krippenspiel mit 200-jähriger Tradition gilt als besondere Rarität in der Donauregion.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Kulinarische Köstlichkeiten, vielfältiges Kunsthandwerk und ein großartiges Musikprogramm präsentiert der Melker Advent von 29. November bis 22. Dezember. Übrigens ist Melk, ganz bequem mit dem Zug erreichbar.

Eine klimafreundliche Anreise ist ebenso beim Kremser Adventzauber (ab 21. November), beim Winter-Bezaubermarkt in Tulln am 7. und 8. Dezember, und beim barocken Christkindlmarkt in Stockerau möglich.

Ein besonderer Tipp ist der Wachauer Advent im Schloss Dürnstein. An den Wochenenden von 7. bis 22. Dezember bietet die Wachaubahn Sonderfahrten ab Krems an. Am 14. und 15. Dezember gibt es auch Sonderzüge ab Wien-Praterstern. So können die Gäste den Adventmarkt stressfrei und klimafreundlich genießen.

Brauchtum und Winzerkultur



In den Weinbaugebieten entlang der Donau dürfen Brauchtum und Winzerkultur auch in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Die malerische Rehberger Kellergasse oder die Ahrenberger Kellergasse laden Besucherinnen und Besucher am Wochenende rund um den 24. November zu regionalen Köstlichkeiten und edlen Tropfen.

Mehr Adventveranstaltungen finden Interessierte auf: www.donau.com/advent

Tipp: Wer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, wird bei den exklusiven Genuss-on-Tour Gutscheinen fündig.