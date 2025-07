Open-Air Sommerkino im Schloss Neugebäude

Kinoerlebnis unter freiem Himmel – vor einzigartiger Kulisse! Ab 31. Juli wird das Areal des Schloss Neugebäude zu einem großen Kinosaal und zeigt ausgewählte Film-Highlights.

“Kino am Dach” ist bereits seit Jahren ein beliebter Fixpunkt im Sommer und zieht Cineasten bis Anfang September auf das Dach der Hauptbücherei. Mit “Kino im Schloss” hat das Team von GO! GO! GORILLA einen weiteren Standort eröffnet. Immer Donnerstag bis Samstag von 31. Juli bis 30. August* kann man im Schloss Neugebäude Open-Air-Kinofeeling genießen. Auf dem Programm stehen aktuelle Kino-Highlights sowie Action–Blockbuster.

Kino für die ganze Familie

Am Donnerstag starten die Vorführungen bereits etwas früher am Abend (je nach Sonnenuntergang ab 20.15 Uhr), weil hier jeweils Filme gezeigt werden, die auch bei Kids richtig gut ankommen. „Feel-Good-Cinema“ wird jeden Freitag mit Komödien und Musikfilmen geboten. Die Samstage stehen im Zeichen brandaktueller Blockbuster. Bei dem abwechslungsreichen Programm ist für jeden etwas dabei!

Filmprogramm

Do, 31.07., 20.15 Uhr DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT

Fr, 01.08., 21:00 Uhr LIKE A COMPLETE UNKNOWN | presented by Radio Wien

Sa, 02.08., 21:00 Uhr F1® DER FILM | presented by ARBÖ

Do, 07.08., 20:15 Uhr EIN MINECRAFT FILM

Fr, 08.08., 21:00 Uhr BRIDGET JONES – VERRÜCKT NACH IHM

Sa, 09.08., spielfrei!

Do, 14.08., spielfrei! (verschoben auf 17.08)

Fr, 15.08., 21:00 Uhr VOILÀ, PAPA! – DER FAST PERFEKTE SCHWIEGERSOHN

Sa, 16.08., 21:00 Uhr SUPERMAN

So, 17.08., 20:15 Uhr ELIO

Do, 21.08., 20:15 Uhr DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND

Fr, 22.08., 21:00 Uhr ALTWEIBERSOMMER

Sa, 23.08., 21:00 Uhr JURASSIC WORLD: DIE WIEDERGEBURT

Do, 28.08., 20:15 Uhr WICKED

Fr, 29.08., 21:00 Uhr BETTER MAN – DIE ROBBIE WILLIAMS STORY

Sa, 30.08., 21:00 Uhr 28 YEARS LATER

Tickets auf gogogo.at/kinoimschloss

*Aufgrund von Veranstaltungen des Schloss Neugebäudes findet am Sa, 9.8. und Do, 14.8. kein Kino statt, dafür gibt es am So, 17.8. einen Zusatztermin.