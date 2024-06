Währing: Prominentes Test-Schmauserl im Modul

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck lobten die Leistungen der angehenden Maturanten, die groß aufkochten.

Spannende Zeiten sind derzeit in den neuen MODUL-Tourismusschulen in der Michaelerstraße 1 in Währing an­gesagt. Dieser Tage finden nämlich die Fachprüfungen für die vierten Klassen und des Kollegs statt. Unter anderem müssen die Schülerinnen und Schüler ihr Können in Service und Küche bei einem Prüfungsessen unter Beweis stellen. Diese Fachprüfungen sind der praktische Teil der Matura, die theoretischen Prüfungen finden dann im fünften Jahr statt.

Ein Genuss

Das Testessen kosteten Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsprä­sident Walter Ruck: „Das Essen war ausgezeichnet und wurde perfekt serviert!“ Es gab Räucherlachs mit Sauerrahm-Dillsauce, Spargel-Minestrone und Schweinsfilet mit Paprika und Baby-Erdäpfeln. Zum Abschluss gab es Ricotta-Knödel mit Marillenröster.