Still, sanft, spritzig: Waldquelle sucht deine Sommermomente

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne ganz Österreich in goldenes Licht taucht, beginnt die Zeit der besonderen Erlebnisse.

Waldquelle ruft dazu auf, diese einzigartigen Augenblicke festzuhalten – in Form von stillen, sanften oder spritzigen Sommermomenten. Im Rahmen eines großen Gewinnspiels haben alle Österreicher:innen die Chance, ihren Lieblingsmoment einzureichen und dabei einen von zehn Familienurlauben im ****Allegria Resort in Stegersbach zu gewinnen.

Kleine Momente, große Wirkung

Ein gutes Buch am See, eine Radtour durch blühende Landschaften oder ein aufregender Ausflug mit Freunden: Sommermomente können leise und beruhigend sein oder voller Energie und Lebensfreude sprühen. Ganz wie die Mineralwassersorten von Waldquelle – still, sanft oder spritzig. Genau diese Vielfalt feiert das Unternehmen mit der Aktion „Mein Sommermoment“. Jeder Beitrag bringt die Chance auf Erholung, Freude und neue Perspektiven.

So funktioniert die Teilnahme

Mitmachen ist kinderleicht: Einfach ein Foto des eigenen Sommermoments auf www.waldquelle.at/sommermoment hochladen, die passende Kategorie wählen – still, sanft oder spritzig – und schon ist man im Lostopf. Wer gleich mehrere schöne Momente festgehalten hat, darf auch mehrfach teilnehmen.

Inspiration aus der Natur: Der Waldquelle-Sommermoment

Auch Waldquelle selbst hat einen ganz besonderen Sommermoment parat: einen spritzigen Spaziergang am Kraftquellenweg in Kobersdorf. Auf dem rund zweistündigen Wanderweg erlebt man Schatten spendende Wälder, Lichtspiele zwischen den Bäumen und stille Rückzugsorte – gekrönt von einem Besuch bei der imposanten Burgruine Landsee. Literarisch begleitet wird das Naturerlebnis durch eine Geschichte der Bestsellerautorin Martina Parker, die dem Spaziergang eine zusätzliche kreative Ebene verleiht.

Jetzt mitmachen und den Sommer feiern

Waldquelle fragt: Wie sieht euer perfekter Sommermoment aus? Still, sanft oder spritzig? Wer seinen Beitrag jetzt einreicht, kann nicht nur persönliche Erinnerungen teilen, sondern mit etwas Glück auch einen unvergesslichen Familienurlaub gewinnen.

Mitmachen lohnt sich – unter www.waldquelle.at/sommermoment.