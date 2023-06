Wandertag „LiDo“: Da geht echt was weiter!

Wer die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben und viele Grätzl-Highlights entdecken möchte, ist eingeladen, am Sonntag, dem 18. Juni, beim großen zu-Fuß-Geh-Event „12 Stunden LiDo“ mitzumachen.

„Ob Alltag oder Freizeit – Wien hat tolle Geh- und Wanderwege zu bieten und links der Donau, also in den großen Bezirken Floridsdorf und Donaustadt gibt es besonders viel zu entdecken“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Beim großen Lido-Wandertag auf insgesamt 50 km, die natürlich auch als Einzeletappen zu erwandern sind, wird neben viel schöner Natur auch Kultur und Kulinarik geboten. Auch die Bezirksvorsteher der beiden Bezirke, Georg Papai und Ernst Nevrivy, werden mitwandern.

Von Bisamberg bis Lobau

Von der Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal bis hinauf zum Bisamberg, mit einem atemberaubenden Blick über Wien, erstreckt sich die Wanderstrecke entlang der nördlichen Stadtgrenze bis nach Süßenbrunn und führt anschließend in den Norbert-Scheed-Wald. Auf dieser Route liegen auch die Seestadt, das modernste Stadtentwicklungsgebiet Europas, sowie die wildromantische Lobau. Bezirksvorsteher Georg Papai (Floridsdorf) und Ernst Nevrivy (Donaustadt) freuen sich über das vielfältige Angebot für Fußgänger in ihren Bezirken und hoffen auf zahlreiche Teilnehmer am großen Familienwandertag, um die Schönheiten ihrer Bezirke zu entdecken.

5 Labstationen auf 50 Kilometern

Die Wanderroute entlang der Bezirksgrenzen erstreckt sich insgesamt über ca. 50 km. An fünf größeren Raststationen erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für Jung und Alt. Darüber hinaus steht ein vielfältiges gastronomisches Angebot zur Verfügung. Die Teilnahme am Wandertag ist kostenlos und die Strecke wird von 8 bis 20 Uhr betreut. Natürlich kann jeder so lange und so weit gehen, wie er möchte. Wer entlang der Strecke einen Stempelpass erhält und mindestens drei Stempel sammelt, erhält eine Erinnerung überreicht.

„Es freut mich zu sehen, dass unser Projekt ‚LiDo – Links der Donau‘, das anfangs so klein begonnen hat, größer wird und gedeiht und von allen so positiv aufgenommen wird. Unsere LiDo-Bezirke haben so viel zu bieten und warten darauf, erkundet zu werden. Ich lade alle Wiener herzlich ein, sich gemeinsam mit uns am am LiDo-Wandertag auf Entdeckungsreise links der Donau zu begeben“, freut sich der Ideengeber des Projektes, SPÖ-Abgeordneter Josef Taucher.

„12 Stunden LiDo“ wird organisiert von der Mobilitätsagentur Wien. Alle Infos und die genaue Strecke als gpx-Downlaod hier