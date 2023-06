Warum das WBB mit Derflers Abgang schon rechnete

Nach 15 Jahren räumt Hannes Derfler mit erst 49 Jahren das Feld. Stellvertreterin Christine Dubravac-Widholm folgt ihm nach. Das Wiener Bezirksblatt hat schon länger damit gerechnet. Die Gründe dafür …

Die meisten Insider hatten mit seinem Rücktritt erst im Herbst 2024, also ein Jahr vor der nächsten Wahl, spekuliert – beim Wiener Bezirksblatt rechnete man schon vorher damit: Denn nachdem Paul Tesarek sein Interview mit Hannes Derfler für unseren Fernsehsender im Kasten gehabt hatte, bat man im Büro des Bezirksvorstehers, auf die ­Ausstrahlung zu verzichten.U

Ungewöhnliche Aktion

Nach dieser eher ungewöhnlichen Aktion musste man das politische Ende Derflers, seit 15 jahren im Amt, erwarten. Endgültig gestolpert ist er über ein seltsames Gespräch mit der „Krone“, in dem er Brennpunktschulen in der Brigittenau leugnete – sogar SPÖ-Bezirkschef Erich Valentin widersprach. Nun kehrt Hannes Derfler wohl in seinen alten Job bei die Fernwärme zurück, Nachfolgerin wird die bisherige Stellvertreterin Christine Dubravac-Widholm. Die in Floridsdorf aufgewachsene PR-Expertin ist seit 2010 Bezirksrätin in der Brigittenau.

Bild unten: Die neue Vorsteherin Christine Dubravac-Widholm (Bild: SPÖ Brigittenau).