Wasser marsch! Im Zoom-Kindermuseum wird’s nass

Splish splash! Uns steht eine heiße Woche bevor, da kommt die Wasserleitungsinstallation, die sich durch den Innenhof des Zoom Kindermuseums im MQ schlängelt, genau richtig. Bis 3. September können Kinder hier den Wasserkreislauf spielerisch entdecken.

Der Sommer verspricht Abkühlung für Kids! Denn im Innenhof des Zoom Kindermuseum können Kinder ab vier Jahren an schönen Tagen Rohre legen, Tropfen zählen und das Wasser im Kreis schicken. Wasser wird dabei keines verschwendet: Möglich macht das ein ganz besonderer, künstlerischer Wasserkreislauf, der durch Schläuche und Gießkannen aus der Badewanne führt, hoch in den ersten Stock gepumpt wird und durch eine Toilettenspülung ins Bassena rinnt oder als Regendusche gesammelt wird.

150 Jahre Wiener Wasser

Das Zoom-WasserSommerSpezial wurde gemeinsam mit Wiener Wasser realisiert. Seit 150 Jahren sorgt die Stadt Wien dafür, dass die Bewohner mit Trinkwasser in bester Qualität versorgt werden. Ein Jubiläum, das gefeiert gehört – und Anlass für die Wasserinstallation ist. „Eine Stadt wie Wien flächendeckend mit qualitativ hochwertigem Leitungswasser zu versorgen ist eine unheimliche Erfolgsgeschichte! Wir gratulieren Wiener Wasser zum 150-jährigen Jubiläum und bedanken uns für die wunderbare Kooperation“, freut sich Zoom-Direktorin Andrea Zsutty. Paul Hellmeier, Betriebsvorstand von Wiener Wasser, ergänzt: „Der Wiener Wasserkreislauf beginnt mit dem Niederschlag und endet damit, das Wasser in einem gereinigten Zustand wieder in den globalen Wasserkreislauf zurückgeben wird. Die Einzigartigkeit dieses Kreislaufes vermittelt Wiener Wasser in verschiedenen Initiativen wie der Wiener Wasserschule oder dem WasserSommerSpezial des ZOOM Kindermuseum. Das ist ein wichtiger Beitrag, um Kindern das Trinken von Leitungswasser schmackhaft zu machen.“

Info: www.kindermuseum.at