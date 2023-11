WBB-Medical-Award für mobile Kinderpflege im 15.

Die mobile Kinderkrankenpflege MOKI ist erst seit wenigen Monaten im Bezirk – und erhielt schon den WBBA-Medical-Award.

„MOKI pflegt und betreut jährlich mehr als 500 Kinder und Jugendliche in Wien – mit rund 20.000 Einsatzstunden zu Hause, in Kindergärten und Schulen“, so Jarmila Satrapa aus der MOKI-Zentrale in der Pilgerimgasse 22-24.

Hilfe für Kinder

Seit wenigen Monaten ist die Mobile Kinderkrankenpflege im Bezirk ansässig – sie übersiedelte aus Favoriten. Im September wurde sie mit dem „Bezirks Medical Award“ des Wiener Bezirksblatts ausgezeichnet, gewählt von den ­Lesern. „Danke dem Publikum für die großartige Anerkennung“, so Satrapa.

Kontakt unter Tel. 0699/166 777 00, office@wien.moki.at, https://wien.moki.at