Weihnachtsfreude: Gemeinsam helfen und Spenden sammeln

Auch in diesem Jahr sammeln die Tafel und MyPlace-Self Storage Sachspenden für Menschen, die von Armut betroffen sind. Bis zum 13. Dezember können Spenden an mehreren Standorten in Wien abgegeben und dort gelagert werden, bevor sie an bedürftige Menschen verteilt werden.

Für viele ist Weihnachten eine besinnliche Zeit im Kreise der Familie. Doch besonders während der Feiertage machen sich Sorgen wie Altersarmut, Obdachlosigkeit und niedrige Studienbeihilfen breit. Diese Probleme werfen einen Schatten auf die festliche Zeit. Um armutsbetroffenen Menschen ein schöneres Weihnachtsfest zu ermöglichen, setzen der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage und Die Tafel Österreich auf sozialen Zusammenhalt und sammeln auch heuer wieder Sachspenden.

Spenden können bis zum 13. Dezember an allen MyPlace-Standorten abgegeben werden. Die Sammelzeiten sind montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr sowie samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr. Die MyPlace-Häuser bewahren die gespendeten Artikel in ihren Spendenabteilen sicher auf, bis sie an bedürftige Menschen weitergegeben werden.

Benötigte Spenden

Es werden vor allem Alltagsprodukte gesucht, die viele von uns zuhause haben. Nutzen Sie doch die nächste 1+1-Aktion, um das zweite Produkt zu spenden! Jede noch so kleine Spende zählt – sei es von Einzelpersonen oder großen Mengen, die beispielsweise von Unternehmen gesammelt werden.

Besonders benötigt werden:

Haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Konserven (z.B. Obst, Gemüse, Suppen), Speiseöl

Originalverpackte, haltbare Weihnachtssüßigkeiten wie Lebkuchen, Spekulatius oder Vanillekipferl

Originalverpackte Hygieneartikel wie Seife, Shampoo, Duschgel

Spendenabgabe in folgenden MyPlace-Häusern:

(www.myplace.at/wien):