Ein Weihnachtskonzert der besonderen Art

„Es läuten die Glocken zur Weihnacht“, „It´s the most wonderful time“, „Jingle Bells“, „Rudolf, das kleine Rentier“ und „Let it go“ aus dem Musical Frozen. Wenn man diese Klassiker hört, hat man den Duft von Lebkuchen und Glühwein schon förmlich in der Nase und kann die Zeit bis zur Bescherung kaum noch erwarten. Diese Weihnachtshits gab Maya Hakvoort, die Grand Dame des Musicals am vierten Adventsonntag in Wien’s jüngstem Adventdorf, dem Alm Advent, begleitet von Pianist Thomas Bartosch, zum Besten.

Alltag vergessen

„Das Weihnachtsfest bringt mich zurück in meine Kindheit. Wir haben als Familie immer gemeinsam musiziert, und auch ich pflege diese Tradition mit meiner Familie weiter. Ich bin mir natürlich bewusst, dass Weihnachten für viele eine sehr anstrengende Zeit und für andere schmerzhaft einsam sein kann. Ich möchte in meinem Konzert zum Träumen mit offenen Augen einladen, und den Alltag für Minuten vergessen machen. Musik besitzt eine fast magische Macht, wie auch jene von Weihnachten.“ erzählt Maya Hakvoort.

„Wer bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in Weihnachtsstimmung war, war es auf jeden Fall nach der heutigen Matinee. Schöner kann die Flucht vor dem Weihnachtsstress kaum enden.“ sagt Claudia Wiesner, Organisatorin Alm Advent.

Kollegen und Freunde feierten mit

Unter den begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern waren unter anderem Musikerkollegen Yuri Revich, Missy May und Creative Director Wolfgang Reichl.

Alm Advent & Maya Hakvoort

Der Alm Advent, mit seinen 20 Genuss-Ständen, den wöchentlich wechselnden Kunsthandwerkern und der PAGRO DISKONT Wichtel Stubn mit mobiler Holzwerkstatt, hat noch bis zum 23. Dezember von 14:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Maya Hakvoort ist unter anderem am 22. Dezember in der Plus City mit „We love Musical“ zu hören, ebenso am 11. Jänner 2023 mit „BOND IN CONCERT“ im Brucknerhaus Linz und am 29. Juni bis 1. Juli 2023 als ELISABETH in der gleichnamigen konzertanten Aufführung vor Schloss Schönbrunn.