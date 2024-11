Weihnachtsmarkt Schönbrunn wird Charity-Pondhockey-Arena

Am 25.11.2024 ab 18 Uhr findet am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn gemeinsam mit spusu Vienna Capitals ein Pond Hockey Turnier für den guten Zweck statt.

Hockey in Reinform, das ist Pond Hockey. Kein Abseits, kein Icing, kein Tormann. Checks und Schlagschüsse sind ebenso tabu , stattdessen ist Können gefragt. Gespielt wird im Format 3 gegen 3 mit fliegendem Wechsel, was für Tempo und dynamische Wechsel im Spiel sorgt.

Die Gewinner des Pond Hockey Turniers erhalten die Chance, gegen die spusu Vienna Capitals anzutreten.

Das große Finale

Gespielt wird auf der innovativen Glice-Eislauffläche des Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, die in Qualität und Haptik natürlichem Eis nahezu entspricht. Start ist ab 18 Uhr und das große Final-Spiel gegen die spusu Vienna Capitals steigt um ca 20 Uhr. Letztere beteiligen sich zudem an der Charity-Initiative und leisten für jedes geschossene Tor im Finalspiel einen Sachspende an ORF LICHT INS DUNKEL.

Zusätzlich spendet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn für jedes geschossene Tor im Finale einen Geldbetrag ebenso an ORF LICHT INS DUNKEL.