Klingelingeling rund um die größten Stadt-Bahnhöfe

Pünktlich vor der Adventzeit verwandeln sich die BahnhofCitys Wien Hauptbahnhof und Wien West in festliche Erlebniswelten.

Weihnachten neben vollen Zügen genießen – das bieten die ÖBB jetzt allen Wienern. Vom Weihnachtsmarkt über kreative Angebote für Kinder bis hin zu Pop-Up-Stores erwartet die Bahnhofsbesucher in Wien ein vielfältiges Programm – und das gleich an und rund um die zwei größten Bahnhöfe in Wien.

Weihnachtsmarkt Hauptbahnhof

Bis 23. Dezember 2024 verwandelt sich der Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs in ein festliches Winterdorf. Täglich von 14 Uhr bis 21 Uhr erwarten die Besucher Punsch, Hot-Cocktails, eine Eisstockbahn, ein Kinderkarussell sowie kulinarische Schmankerl und Kunsthandwerk.

Das Karussell begeistert die Kleinen © Sandra Oblak

Zusätzlich gibt es besondere Aktionen: Dienstags ein Glücksrad mit Gratis-Punsch-Gewinn, mittwochs ein Eisstockturnier (ab 17:30 Uhr) und donnerstags Afterwork-DJ-Sounds (ab 17 Uhr). Aktionen vor Ort unterstützen zudem die Diakonie – für mehr gemeinsames Miteinander zur Weihnachtszeit.

Weihnachten am Westbahnhof

Im Erdgeschoss der BahnhofCity Wien West erwartet Kinder eine weihnachtliche Wichtelwerkstatt, die kreative Abwechslung vom Einkaufsstress bietet. An verschiedenen Stationen können die kleinen Gäste Lebkuchen dekorieren, Weihnachtsgeschenke basteln und sich im Spielzimmer austoben. Die Fotostation lädt dazu ein, besondere Erinnerungen festzuhalten.

Für kleine und mittelgroße Geschenke wird eine Einpackstation im Untergeschoss eingerichtet, wo Besucher gegen freie Spenden an die Diakonie ihre Einkäufe einpacken lassen können

Kasperltheater an beiden Bahnhöfen

Jeden Dienstag heißt es im Untergeschoss der BahnhofCity Wien West und jeden Donnerstag im Hauptbahnhof: „Bühne frei für den Kasperl!“. Mit spannenden Geschichten und lustigen Abenteuern sorgt der beliebte Kasperl für fröhliche Adventnachmittage. Ein unvergessliches Erlebnis für die kleinen Gäste, das für strahlende Kinderaugen und jede Menge Spaß sorgt!

Alle Infos zum Weihnachtsprogramm der ÖBB Bahnhöfe in Wien:

bahnhofcitywienwest.oebb.at/de/weihnachten

hauptbahnhofcity.oebb.at/de/weihnachten

Hier einige Impressionen vom Winterdorf beim Wiener Hauptbahnhof: