Weltbienentag: Die sieben Tipps zur Rettung!

Heute wird der Weltbienentag gefeiert. Aus diesem Anlass gibt der Tierschutz Austria Empfehlungen, wie man zum Schutz dieser unverzichtbaren Insekten beitragen kann.

Obwohl Bienen von enormer Wichtigkeit sind, ist ihr Bestand weltweit gefährdet. Anlässlich des Weltbienentags ruft der Tierschutz Austria die Öffentlichkeit nun dazu auf, aktiv zu werden und Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen: „Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten, indem er bestimmte Schritte unternimmt. Gleichzeitig appellieren wir auch an die Regierung, Maßnahmen zur Rettung der Bienen zu ergreifen“, so Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. Möglichkeiten dazu wären die Förderung von ökologischen Anbaumethoden, die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden und die Schaffung von Lebensräumen, in denen Bienen sich ansiedeln können.

7 Tipps zur Rettung der Bienen