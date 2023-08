Weltkatzentag: Kitten Camy ist eine echte Glückskatze

Jeder Tag ist Weltkatzentag!

„Camys Geschichte zeigt, dass im TierQuarTier jeden Tag Weltkatzentag ist! Tagtäglich sind unsere Mitarbeiter für unsere Samtpfoten im Einsatz, – schenken Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung, wenn sie am dringendsten gebraucht wird“, so TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Jährlich werden im TierQuarTier Wien rund 1.500 Katzen aufgenommen; alleine diesen Juli waren es 198, was einen neuen, traurigen Rekord bedeutet. „Einigen von ihnen ist Schreckliches widerfahren, andere wurden zum Sterben ausgesetzt und andere wiederum kamen schon im Tierheim zur Welt“, erklärt Benda. „Was alle unsere Katzen verbindet, ist der Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Daher lautet unser Appell: Wenn Sie einer Katze ein Zuhause schenken möchten, denken Sie an uns! Im TierQuarTier Wien warten zahlreiche Samtpfoten auf ihre Herzensmenschen“, meint Benda abschließend.

Alle Infos auf www.tierquartier.at