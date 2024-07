Weltrekord: Für Wien ging es um die (längste) Wurst

Amazon in Kooperation mit der Metzgerei Maier holten in den Sofiensälen mit tatkräftiger Unterstützung den GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für „Die längste Wurstkette“ der Welt.

Wöd Deals – wöd Wurst, so lautet das Motto am diesjährigen Prime Day. Amazon geht am 16. und 17. Juli nicht nur mit hunderttausenden weltrekordverdächtigen Schnäppchen an den Start – man wollte auch einen Weltrekord holen. In den Sofiensälen machten sich hunderte Helfer ans Werk und an die Wurst.

Jetzt hat das Zittern ein Ende. Anlässlich der Vorbereitung auf den Amazon Prime Day gelang dem Weltrekord-Team bestehend aus Lebensmittelexperten, Lehrlingen der Fleischverarbeitung, Studenten, Fleischern, Prominenten, Vertretern der Metzgerei Maier und von Amazon die Sensation: 27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 km langen Wurstkette verbunden und somit der bestehende Rekord von 3,543 km gebrochen.

„Wahnsinn, es ist ein unglaubliches Gefühl, dass unsere Käsekrainer, die bereits letztes Jahr als Prime-Wurst ausgezeichnet wurde, nun auch noch den Weltrekordtitel tragen darf“, freut sich der überglückliche, frischgebackene Weltrekordhalter Christoph Ostermann von der Metzgerei Maier im oberösterreichischen Pöndorf.

Für Helfer Toni Polster der Höhepunkt seiner Karriere: „Zum Weltrekord hat es in meiner Fußball-Karriere nicht gereicht, aber jetzt ist es so weit.“

Gratis Prime-Wurst an Würstlständen

Als besonderes Extra wartet auf alle Prime-Mitglieder heuer wieder die Prime-Wurst in den Varianten vegan und Käsekrainer. Dieses besondere Schmankerl gibt es am Prime Day an ausgewählten Würstelständen – gratis und solange der Vorrat reicht. Aber nur für Prime-Mitglieder.

Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann diese ganz einfach kostenlos für 30 Tage testen: amazon.at/prime Die Chance, die Prime-Wurst zu ergattern, gibt es am 16.Juli um 9 Uhrbei der Ostbahn Fini in Wien Simmering. Für Nachtschwärmer ist etwa Zum Kaiser in der Wiener Krugerstraße/Kärntnerstraße bis 2 Uhr geöffnet. Mit dabei auch Wien`s ältester Würstelstand Leo, und Alles Walzer Alles Wurst in Wien 10 – der Legende nach soll hier die gegrillte Käsekrainer erfunden worden sein.

In Wien haben Prime-Mitglieder die Chance auf ein ganz besonderes Vergnügen. Hier kann man sich seine Prime-Wurst von seinem Publikums-Liebling persönlich zubereiten lassen. Toni Polster ist am 16. Juli von 12-14 Uhr am Würstelstand zum Kaiser in der Innenstadt vor Ort. Satansbratan tritt seinen Dienst als Grillmeister am 16. Juli von 17-19 Uhr bei Hermanns Würstelstand in der Wiener Stiftgasse an.

Alle Informationen gibt es unter www.amazon.at/prime-wurst.