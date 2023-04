Wer Platz nimmt, hat auch etwas zu sagen

Es ist nur ein kleines Schild, doch das soll den großen Unterscheid machen. „Plauderbank“ steht jetzt auf einer der Bänke im Streckerpark.

Die Idee dazu kam aus dem Netzwerk der Initiative „MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing“. Dazu Petra Rösler: „Es war schon lange eines unserer Vorhaben, Möglichkeiten zu schaffen, wo man leicht ins Gespräch kommen und gut rasten kann.“ Das sieht auch Christopher Hetfleisch von den Grünen Hietzing so, der einer der Antrag­steller war. „Das Thema soziale Vereinsamung wird immer größer. Da kann die Bank helfen.“

Reden wir darüber

Kurz gesagt: Wer hier Platz nimmt, zeigt, dass er sich gerne unterhalten will. Die Idee der Plauderbank ist simpel, der Nutzen groß und die Kosten waren gering. „Die Grafik wurde ehren­amtlich erstellt und die Kleber kosten nur ein paar Euro“, erklärt Rösler. Mehr Bänke ­sollen folgen – so etwa am Kardinal-König-Platz. Wer dazu weitere Vorschläge hat: demenz13@­kardinal-koenig-haus.at.