Wer sich bewegt, kann auch schneller lernen

Längst ist wissenschaftlich erwiesen: Wer sich bewegt, trainiert nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist. Das gilt in jedem Alter, natürlich auch für Schulkinder. Daher unser Tipp an alle Eltern: Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter nicht nur am Schreibtisch sitzt und büffelt, sondern auch genügend Zeit im Freien verbringt! Eine Stunde täglich ist laut Experten ein Muss. Sauerstoff regt nämlich die Gedächtnisleistung erheblich an.

Immer wieder Pausen

Und ganz wichtig: Unser ­Gehirn ist nicht unbegrenzt aufnahmefähig und benötigt immer wieder Pausen, um das Gelernte in Ruhe verarbeiten zu können. In dieser Zeit sollte man Sport betreiben!