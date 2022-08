Wie die Corona-Schutzimpfung schützt

+++ Bezahlte Anzeige +++

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, im Herbst ist mit der nächsten Corona-Welle zu rechnen. Schon jetzt steigen die Infektionszahlen. Das wichtigste Mittel im Kampf gegen das Virus ist die Impfung. Sie verringert das Risiko, an einem schweren Verlauf zu erkranken.

So schützt die Corona-Schutzimpfung

Die Corona-Schutzimpfung erhöht die Immunantwort des Körpers. Der Impfstoff „trainiert“ das Immunsystem auf eine mögliche Infektion. Dadurch kann das Immunsystem das Virus optimal bekämpfen. Die Impfung gegen Corona besteht aus drei Teilimpfungen – nach Durchführung aller Teilimpfungen ist der Schutz gegen das Virus zuverlässig. Durch die Impfung sind Krankheitsverläufe deutlich milder.

Die Impfung schützt vor Spätfolgen

Nur die Corona-Schutzimpfung kann vor Spätfolgen, wie etwa Long COVID, schützen. Long COVID-Betroffene leiden an Kurzatmigkeit, Erschöpfung oder Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme. Die Symptome sind von Person zu Person verschieden. Die Krankheit betrifft vor allem ungeimpfte Menschen und kann auch bei milden oder asymptomatischen Verläufen auftreten. Die Impfung schützt vor Long COVID!

Impfung jetzt holen

Egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung – in Wien gibt es viele Möglichkeiten, sich die wichtige Impfung zu holen. In den Impfzentren der Stadt Wien, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder im Austria Center Vienna. Impfungen sind mit und ohne Termin möglich. Die Impfung ist kostenlos. Mehr Informationen zum Impfangebot in Wien finden Sie online unter impfservice.wien oder unter der Gesundheitshotline 1450.