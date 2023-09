Wie man sich im Herbst gesund ernähren kann

Gerade im Herbst, in dem das Wetter oft wechselt, ist eine gesunde Ernährung überaus wichtig: Experten empfehlen saisonales Wurzel- und Kohlgemüse, Kern- und Steinobst, aber auch Nüsse. Sie sind reich an immunstärkenden Substanzen wie Vitamin A und C sowie Zink, Eisen und Folsäure.

„Eat Clean“

Besonders in dieser Zeit ist eine pflanzenbetonte, mediterrane Mischkost mit fünf Portionen Gemüse und Obst pro Tag, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Nüssen und ein- bis zweimal pro Woche Fisch ratsam. Außerdem wird zu einem mäßigen Fleischgenuss aufgerufen.

Übrigens: „Eat clean“ heißt der Slogan für eine naturbelassene Lebensmittelauswahl mit möglichst kurzer Zutatenliste, die reich an Vitalstoffen ist.