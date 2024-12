Wien erweitert auf 529 Grünpfeile für Radfahrer!

Zusätzliche neue Grünpfeile: Wiens Radler können bereits jetzt in 469 Fahrtrichtungen bei Rot Rechts-Abbiegen bzw. Geradeausfahren, in Kürze sind es sogar 529! Denn nun werden an 38 weiteren Kreuzungen Grünpfeile zum Rechtsabbiegen bzw. zum Geradeausfahren freigegeben.

Anfang September werden die Zusatztafeln an den entsprechenden Ampeln vor Ort montiert. Dann können Wiens Radler an 529 Fahrtrelationen – nach kurzem Halt – bei Rot weiterfahren. „Wir erweitern damit das Angebot zum schnelleren Vorankommen mit dem Rad großflächig und konsequent in der ganzen Stadt“, so Mobilitätstadträtin Ulli Sima.

Donaustadt ist neuer Spitzenreiter

Die von Magistrat sowie Bevölkerung und Bezirken vorgeschlagenen Örtlichkeiten für die neuen Grünpfeile wurden im Vorfeld von der MA 46 eingehend geprüft. Besonders die Bezirke Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus erhalten mehrere Zusatztafeln. Aber auch im 3., 5., 6., 9., 10., 14. und 21. Bezirk werden weitere Grünpfeile montiert. Neuer Spitzenreiter ist mit der aktuellen Ausweitung die Donaustadt. Dort werden ab September mehr als 60 Grünpfeile das Radfahren erleichtern. Insgesamt gibt es in Wien ab Anfang September somit 529 Zusatzschilder, davon gelten 419 dem Rechtsabbiegen und 110 dem Geradeausfahren.