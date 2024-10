Wien im Rampenlicht: Die Nummer eins der Amerikaner

Wien hat sich als herausragendes Reiseziel auf der internationalen Bühne etabliert. Bei den „Readers’ Choice Awards“ 2024 des renommierten Luxus- und Lifestyle-Reisemagazins „Condé Nast Traveler“ erzielte die österreichische Hauptstadt bemerkenswerte Platzierungen.

„Condé Nast Traveler“, eines der renommiertesten internationalen Luxus- und Lifestyle-Reisemagazine, lädt jährlich seine Leser:innen ein, über die beliebtesten Reiseziele abzustimmen. In der Ausgabe 2024 erreichte Wien sowohl in der US- als auch in der britischen Ausgabe hervorragende Platzierungen.

In der Kategorie der Metropolen hat Wien sich bei den US-Amerikanern als beliebteste europäische Stadt im globalen Gesamt-Ranking behauptet. Dieses Ranking wird von Städten wie Tokio, Singapur, Sydney und Kapstadt angeführt, wobei Wien einen beeindruckenden 5. Platz einnimmt. Die Top-10 werden von Vancouver, Madrid, Kopenhagen, Montreal und London ergänzt.

Stockerplatz in der britischen Ausgabe

In der britischen Ausgabe, die den „Best Cities in Europe“ gewidmet ist, erreicht Wien den 3. Platz, hinter Valencia und Stockholm. Auf den folgenden Rängen finden sich Berlin, Mailand, Budapest, Madrid, Paris, Palma und Sevilla.

Bedeutung für die Stadt

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke hebt die Relevanz des Rankings für die Stadt hervor: „Ganz im Sinne unserer Visitor Economy Strategie unterstützt das aktuelle Ranking unsere Bemühungen, die Wertschöpfung im Tourismus zu erhöhen, Arbeitsplätze zu schaffen und Qualitätstourismus zu fördern – im Sinne unserer Gäste, aber auch und vor allem der hier in Wien lebenden Menschen.“

Erfolgreiche Nächtigungszahlen

Die USA stellen Wiens nächtigungsstärksten Fernmarkt dar und spielen eine entscheidende Rolle in der Umsatzentwicklung der gehobenen Hotellerie. Im ersten Halbjahr 2024 wurden in Wien rund 473.000 Nächtigungen aus den USA verzeichnet, gefolgt von 340.000 aus dem Vereinigten Königreich. In diesem Zeitraum wurde ein Netto-Nächtigungsumsatz von etwa 45 Millionen Euro (USA) bzw. 26 Millionen Euro (UK) in Wiens Beherbergungsbetrieben erzielt – was einer Steigerung um jeweils ein Fünftel im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht.