Wien Museum: Feierliche Eröffnung am 6. Dezember

Der Countdown läuft: Am 6. Dezember sperrt das Wien Museum am Karlsplatz wieder auf. Nach der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler öffnen sich die Türen für alle an diesem Abend ab 20 Uhr.

Bis Mitternacht kann das neue Museumsgebäude mit der Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ und der ersten Ausstellung der Community Gallery im Terrassengeschoss durchstreift werden. Letzter, je nach Besucherandrang gestaffelter Einlass ist um 23 Uhr. Ab dem 7. Dezember gelten die regulären Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Ab dann ist auch das neue Restaurant „trude“ und eine Cafébar geöffnet.

Freier Eintritt in die Dauerausstellung

Gegründet als Historisches Museum der Stadt Wien wird auf dem Karlsplatz nun auf 3.300 Quadratmetern die Geschichte der Stadt in spannender Form von der Frühzeit bis in die Gegenwart erzählt. Das Tolle daran: Künftig wird der Eintritt in diese Dauerausstellung des Wien Museums für alle frei Besucher sein. Das Wien Museum ist damit das erste öffentliche Museum in Österreich, das diesen zukunftsweisenden Weg einschlägt. Weitere Infos: www.wienmuseum.at