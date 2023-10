Wiener Christkindlmarkt öffnet am 10. November

Der Christkindlmarkt steht bereits in den Startlöchern. Der beliebte und traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz findet heuer vom 10. November bis 26. Dezember statt. Knapp 100 Marktstände werden in den kommenden drei Wochen bis zur Eröffnung auf dem Rathausplatz errichtet und bieten den Besuchern eine beachtliche Mischung an Gastronomie, Geschenksideen und Handelswaren.

Etwa 22 % der Markstände sind der Gastronomie zuzuordnen. Mindestens drei Viertel der angebotenen Speisen und Getränke sind bio und möglichst regional und saisonal produziert. Der Vergabe ging auch in diesem Jahr eine öffentliche Ausschreibung voraus, bei der knapp 350 interessierte Unternehmer ihre Bewerbungen eingereicht hatten. Der überwiegende Anteil der Marktstände wird von Klein- und Mittelunternehmen aus Österreich betrieben. Etwa ein Drittel der zu vergebenden Marktstände sind neu und 2023 erstmals am Rathausplatz vertreten.

Mehr Indoor-Gastro und zusätzliche WC-Anlagen

Von der Ringstraße kommend fällt auch heuer das große Etagenkarussell ins Auge. Der im Vorjahr etablierte „Herzerlflug“, eine Attraktion, bei der ein zwei Meter großes leuchtendes Herz über die Köpfe der Besucher hinwegschwebt, findet nun alle 30 (statt bisher 60) Minuten ab Einbruch der Dunkelheit statt. Die Indoor-Gastronomie wird aufgrund des großen Zuspruchs ausgeweitet und bietet nun bis zu 200 Gästen zeitgleich Platz. Und um Wartezeiten vor den bestehenden WC-Anlagen im Rathauspark zu reduzieren, schafft der Christkindlmarkt heuer eigene, zusätzliche WC-Container an.

Von der Kinderhütte bis zum Bussiplatz

Der nördliche Teil des Rathausparks sorgt mit seiner schönen Dekoration, mehreren Fahrgeschäften, einer eigenen Kinderhütten und verschiedenen Attraktionen für Weihnachtsstimmung: Der bei Jung und Alt beliebte Herzerlbaum kann heuer wieder vom Bussiplatz aus bestaunt werden, einem eigens aufgebauten Podest im Rathauspark, das perfekte Sicht auf den wohl romantischten Baum der Stadt bietet. Die vergangenes Jahr besonders gut besuchte Kinderhütte findet sich heuer ebenso im Park und kann nun bis zu 90 Besucher gleichzeitig aufnehmen. Kinder zwischen drei und zwölf Jahren erwartet hier täglich ein spannendes Mitmachprogramm, bei dem gebastelt und gespielt wird. Der Krippenpfad und Fahrgeschäfte wie das Riesenrad sorgen für weihnachtliche Stimmung und gute Unterhaltung abseits des Marktgeschehens. Ab 1. Dezember geht es dreimal täglich hoch hinaus: Zuvor ausgeloste Besucher haben die Chance, auf dem übergroßen „Rubbellos X-large-Adventkalender“ Felder freizurubbeln und so Rubbellos-Pakete im Wert von 100, 150 oder 200 Euro zu gewinnen.

Eistraum mit 3.000 Quadratmetern

Wer es etwas sportlich angehen möchte, ist in der südlichen Parkhälfte gut aufgehoben, wo auch heuer wieder der Eistraum stattfindet, dessen Eislandschaft knappe 3.000 Quadratmeter umfasst. Während der Christkindlmarkt und dessen Fahrgeschäfte nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag schließen, bleibt das eisige Vergnügen bis einschließlich 7. Jänner 2024 geöffnet. Eine eigene Kindereisfläche bietet den jüngsten Gästen die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen auf dem Eis völlig kostenfrei zu sammeln. Eislaufhilfen erleichtern die ersten Schwünge auf dem Eis. Schlittschuhe stehen in sämtlichen Kindergrößen bereit.

Mehr Sicherheit auf der Ringstraße

Den Christkindlmarkt am Rathausplatz erreichen Besucher am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Wiener Linien empfehlen eine Anreise zum Rathausplatz mit der U2 bis zum Schottentor, mit den Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D bis zur Haltestelle Parlament oder mit der Linie 2 bis zur Haltestelle Rathaus.

Die Website christkindlmarkt.at enthält Informationen zu allen Marktständen, Attraktionen, Anreise, Öffnungszeiten, Eislaufen und mehr. Tickets und Services für den Eistraum am Christkindlmarkt können über den Onlineshop gekauft werden.