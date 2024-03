Fahne gehisst! Wiener Frauenwoche ist gestartet

Wien setzt ab heute ein deutliches Zeichen für alle Bewohnerinnen der Stadt! Denn mit dem Hissen der Fahne vor dem Rathaus startet auch die erste Wiener Frauenwoche – mit über 100 Gratis-Veranstaltungen und unter dem Motto „Wien, wie sie will“.

Eine Woche lang ist die Stadt fest in der Hand aller Wienerinnen. Diese hatten in der großen Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ im Jahr 2022 mehr Zeit, mehr Raum, mehr Chancen gefordert – die erste Wiener Frauenwoche soll die Umsetzung dieser Wünsche unterstützen und gleichzeitig zur Förderung der Gleichstellung beitragen. „Damit Frauen ihr Leben wirklich selbstbestimmt, unabhängig und frei von gesellschaftlichen Zwängen gleich welcher Art gestalten können, ist noch viel zu tun – daran erinnert der Weltfrauentag am 8.3. Aber auch an allen anderen 364 Tagen kämpfen wir in Wien dafür, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung keine Floskeln bleiben“, betont NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos.

Kostenlose Event-Highlights

Von Workshops über Stadtspaziergänge bis hin zu Tanzkursen, Filmvorführungen, Diskussionen und Vorträgen – die geplanten Veranstaltungen präsentieren sich in der laufenden Woche in vielfältiger Form und sind speziell auf Frauen zugeschnitten, ein paar Highlights:

Im Zuge des GirlPower Workshops RECHTE des Frauenservice Wien (MA 57) werden Mädchen und junge Frauen darin bestärkt, die eigenen Rechte als Jugendliche, Frau und Erwachsene kennenzulernen.

5. März, 9–13 Uhr, Frauenservice Wien (MA 57), 8., Friedrich-Schmidt Platz 3

Beim Stadtspaziergang Junges Emanzipatorisches Wohnen wird über Wohnbedürfnisse und Vorstellungen verschiedener Gruppen, politische und ökonomische Bedingungen sowie Handlungsräume der Bewohner:innen und stadtpolitische Maßnahmen diskutiert.

7. März 2024, 15.30–17.30 Uhr, Treffpunkt: Einküchenhaus, 15., Johnstraße 50

Infos & Anmeldungen zu allen Veranstaltungen ab sofort unter wienerfrauenwoche.at

Höhepunkt „Offenes Rathaus“

Am Weltfrauentag dem 8. März endet die Frauenwoche mit dem „Offenen Rathaus“. Das abwechslungsreiche Programm bietet von 16 bis 19 Uhr ein breites Informationsangebot, eine Rätselrallye mit tollen Preisen und vieles mehr – der Eintritt ist frei!

Höhepunkt des Tages ist das Konzert von Mira Lu Kovacs um 19.30 Uhr in der Volkshalle im Rathaus. Die Singer-Songwriterin wird mit ihren besten Nummern für ordentlich Stimmung sorgen.