Wiener Linien bestellen 10 weitere X-Wagen

Mitte Juni ist der X-Wagen erstmals in den Fahrgastbetrieb der Wiener Linien gestartet. Bereits über 8.000 Kilometer hat er nun schon erfolgreich auf der Linie U3 zurückgelegt. Und dabei hat sich der neue hochmoderne Zug bestens bewährt. Deshalb ordern die Stadt und Wiener Linien zehn weitere Züge vom Typ X bei Siemens Mobility.

Somit wird die Fahrzeugflotte der Wiener Linien mit insgesamt 44 neuen Zügen umfassend modernisiert: Der X-Wagen wird sukzessive ältere „Silberpfeil“-Modelle ersetzen und ab 2026 auf der Linie U5 erstmals den vollautomatischen U-Bahn-Betrieb in Wien ermöglichen.

X-Wagen wird in Simmering gebaut

Eine Erweiterung der Flotte war in den Lieferverträgen immer als Option vorgesehen. Öffi-Stadtrat Peter Hanke und die technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, Gudrun Senk, haben nun gemeinsam mit Arnulf Wolfram, dem CEO von Siemens Mobility Austria, die Ausweitung der X-Wagen-Flotte um zehn weitere Züge beschlossen. Dabei haben sie sich im Siemens Werk in Simmering vom Produktionsfortschritt der U-Bahn-Züge überzeugt. „Der X-Wagen ist eine Erfolgsgeschichte für unsere U-Bahn und für unseren starken Wirtschaftsstandort. Wir sind stolz, dass wir uns bei der Beschaffung der neuen hochmodernen Züge auf ein regionales Traditionsunternehmen verlassen können“, so Hanke. Alle X-Wagen werden bei Siemens Mobility im Werk Wien-Leberstraße entwickelt und gefertigt. Mit an Bord sind zahlreiche Innovationen wie etwa ein völlig neuartiges Fahrgastinformationssystem oder die wartungsarme druckluftfreie Bremse.

Ab 2024 Züge auch für die U2

In den letzten Wochen wurden zahlreiche Daten und Rückmeldungen aus dem Fahrbetrieb zum X-Wagen gesammelt und, wo erforderlich, Optimierungen vorgenommen. Der neue Zug hat sich dabei als sehr zuverlässig bewiesen und auch die Rückmeldungen der Fahrgäste waren sehr positiv. Ab 25. September wird ein zusätzlicher X-Wagen innerhalb des Fahrplans auf der Linie U3 eingesetzt, noch im Laufe dieses Jahres werden voraussichtlich drei X-Wagen zwischen Simmering und Ottakring unterwegs sein. Parallel dazu laufen die Fahrschulen für die U-Bahn-Fahrer. Ab 2024 werden laufend neue X-Züge ausrollen und der X-Wagen auch auf der Linie U2 zum Einsatz kommen.