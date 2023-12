Wiener Linien und Caritas gegen die (soziale) Kälte

Der Winter ist für wohnungslose Menschen immer eine besonders schwere Zeit. Deshalb arbeiten auch dieses Jahr die Wiener Linien und die Caritas wieder zusammen, damit niemand in kalten Öffi-Stationen schlafen muss.

Der Caritas Kältebus tourt dreimal pro Woche, jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu Öffi-Stationen in ganz Wien in der Zeit von 20.00 bis 2.00 Uhr. Dabei sind Mitarbeiter der Wiener Linien im engen Austausch mit den Streetworkern der Caritas und melden obdachlose Menschen, die Unterstützung brauchen.

Jede Spende hilft, wärmt und kann Leben retten. (Klaus Schwertner)

„In Wiens bester Fahrgemeinschaft schauen wir aufeinander, denn Haltestellen und Stationen sind nicht der richtige Ort, um kalte Winternächte zu verbringen. Deshalb ist es ein wichtiges Zeichen, dass es auch dieses Jahr wieder die bewährte Kooperation zwischen Wiener Linien und Caritas gibt und so Schlafplätze vermitteln können“, sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Langjährige Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Wiener Linien und Caritas besteht bereits seit 2019. Im letzten Jahr wurde die Kooperation ausgeweitet. 422 Beratungsgespräche wurden in und um Öffi-Stationen geführt. 49 Personen konnte in Notquartiere gebracht werden. Auch in diesem Winter wird es rund 44 fixe Tage geben, an denen zwei Streetworker der Caritas mit dem Kältebus ausschließlich bei Stationen der Wiener Linien unterwegs sind.

„Der Winter ist mit Sicherheit die härteste Jahreszeit für obdachlose Menschen. Unser Motto als Caritas lautet daher jetzt: Mehr Notquartiersbetten, mehr Sozialarbeit und mehr Hilfe. Jede Spende hilft, wärmt und kann Leben retten. Wir sind deshalb sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien – und dass wir auch dieses Jahr wieder gemeinsam schauen, dass möglichst niemand auf der Straße oder in Öffi-Stationen schlafen muss“, so Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

Das Caritas-Kältetelefon ist unter 01/480 45 53 sieben Tage pro Woche, rund um die Uhr erreichbar.