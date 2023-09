Wiener Linien suchen weiter Mitarbeiter

Die Wiener Linien haben ein erstes Resümee über das 5-Punkte-Programm zur Bewältigung der angespannten Personalsituation gezogen und angekündigt, dass die Anstrengungen zur Personalsuche auch in den kommenden Monaten mit voller Intensität weiter gehen werden. Außergewöhnliche Recruiting-Events sind dabei Teil des Programms.

Im Sommer konnten beim Bim-Recruiting am Karlsplatz im Herzen der Stadt bereits 500 Bewerber angesprochen werden. Jetzt geht die Initiative in die nächste Runde. Mitte Oktober können Jobsuchende in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien zuerst im Cockpit der Straßenbahnen und Busse Platz nehmen, eine Runde drehen und dann beim Live Recruiting den dazugehörigen Fahrer- oder Lenker-Job ergattern. Jobs gibt es nicht nur bei Bim und Bus, gesucht werden ebenfalls Werkstätten- und Gleisbau-Mitarbeitern.

Intensive Personalsuche geht weiter

„Der bevorstehende Recruiting Day der Wiener Linien ist weit mehr als eine Jobmesse. Er ist eine Einladung an alle talentierten und engagierten Menschen, Teil des Teams zu werden, das die Mobilität unserer wundervollen Stadt jeden Tag aufs Neue gestaltet“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke. „Wer die besten Köpfe für sein Unternehmen gewinnen möchte, muss neue Wege gehen. Und wer kauft auch als Jobsuchender schon gerne die Katze im Sack? Bei unserem Recruiting Day haben Bewerber die einzigartige Möglichkeit, eine Runde mit unseren Fahrzeugen zu drehen und einen Blick hinter die Kulissen einer großen Werkstatt zu werfen, bevor sie dann einen fixen Platz bei den Wiener Linien ergattern“, erklärt Wiener Linien Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Bewerbungsgespräche direkt vor Ort

Bewerber haben zwei Möglichkeiten: Entweder man bucht sich schon vorab ein Bewerbungsgespräch online unter wienerlinien.at/recruiting-day, Anmeldefrist dafür ist der 3. Oktober 2023. Oder man bewirbt sich spontan direkt vor Ort und ergattert je nach Verfügbarkeit auch sofort ein Kennenlerngespräch. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich zu zahlreichen Jobs im Fahrdienst und den Werkstätten der Wiener Linien zu informieren. Der Eintritt zum Recruiting Day ist ab 18 Jahren möglich.

Alle Details zum Event: