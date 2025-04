Barock trifft Bim: Wiener Symphoniker spielen in der Remise

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis erwartet Musikbegeisterte am 22. und 23. Mai: Das Barockensemble der Wiener Symphoniker tritt im Verkehrsmuseum Remise auf – einem Ort, an dem sonst historische Straßenbahnen die Hauptrolle spielen.

Mitten im Ambiente alter Wiener Öffis verschmelzen barocke Klänge mit urbanem Flair.

Ein Klangteppich aus dem 17. und 18. Jahrhundert

Das Konzertprogramm des Abends entführt das Publikum auf eine musikalische Zeitreise durch die Barockepoche. Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Leopold Mozart stehen auf dem Programm – meisterhafte Kompositionen, die in der besonderen Atmosphäre der Remise eine völlig neue Wirkung entfalten.

Die Musiker*innen des Barockensembles bringen ihre langjährige Erfahrung und hohe Spielkunst ein, um diese historischen Stücke lebendig werden zu lassen. Seit der Gründung 1989, unter anderem mit Auftritten bei den Bregenzer Festspielen, hat das Ensemble zahlreiche Konzertreisen und sechzehn CD-Veröffentlichungen vorzuweisen.

WL x – Kultur abseits der Norm

Die Veranstaltung ist Teil der innovativen Reihe WL x, mit der die Wiener Linien kulturelle Erlebnisse an ungewöhnliche Orte bringen. Ob Silent Disco in der Bim oder Underground-Rave in der U-Bahn – WL x steht für kreative Formate, die urbane Räume neu denken. Mit dem Barockkonzert in der Remise verbindet sich Wiener Verkehrsgeschichte mit klassischer Musiktradition.

Tickets, Zeiten & Anreise

Die Konzerte beginnen jeweils um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr). Tickets sind über Ö-Ticket erhältlich und kosten je nach Kategorie zwischen 25 und 35 Euro. Getränke und kleine Snacks gibt es vor Ort gegen Barzahlung.

Tipp zur Anreise: Aufgrund von Bauarbeiten fährt die Linie 18 derzeit nicht bis zur Remise. Am besten erreicht man das Verkehrsmuseum über die U3 bis Schlachthausgasse oder mit den Buslinien 77A und 80A bis zur Haltestelle Ludwig-Koeßler-Platz.