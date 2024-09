Wiener Neustadt: Erster Ninja-Cup am Hauptplatz

Die Stadt Wiener Neustadt startet in Zusammenarbeit mit dem Ninja Park Austria ihren ersten Ninja Cup am Hauptplatz vor der Alten Kronen Apotheke und sucht den Ninja Champ.

Es ist nicht einfach ein Ninja zu sein, aber jetzt bietet sich in Wiener Neustadt die Möglichkeit einer zu werden. Es wird einen Kids Ninja Cup (10 bis 14 Jahre) und einen Erwachsenen Ninja Cup (15 bis 99 Jahre) geben, beides findet am 12. Oktober statt. Die Teilnehmer werden sich einem Ninja Warrior-Parcour stellen. Anmeldungen sind ab sofort bis 9. Oktober unter veranstaltung@wiener-neustadt.at möglich. Die Teilnahme ist kostenlos! Achtung: Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl, daher schnell sein!

„Der ‚Ninja Warrior‘-Trend ist schon seit einiger Zeit in Wiener Neustadt eingekehrt. Der Ninja Park Austria bietet zahlreiche Hindernisse, um die verschiedensten Parcours zu bewältigen. Schüler überwinden selbst im Sportunterricht bereits ‚Ninja Warrior‘-Stationen. Daher freuen wir uns, dass wir in wenigen Wochen unseren allerersten ‚Ninja Cup‘ veranstalten dürfen. Nutzen Sie die Chance, stellen Sie sich dem Parcour und werden Sie Wiener Neustadts erster Ninja Champ! Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und den Bewerb im Oktober“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat Philipp Gruber.

Alle Fakten auf einen Blick

Kids Ninja Cup:

10 bis 14 Jahre

Start: 10 Uhr

Dauer: circa 3 Stunden

maximal 20 Starterinnen und Starter

Erwachsenen Ninja Cup:

15 bis 99 Jahre

Start: 13 Uhr

Dauer: circa 3 Stunden

Maximal 20 Starterinnen und Starter

Bei dem Bewerb wird es jeweils zwei Stages geben. Der Parcour wird nach Stage 1 umgebaut. Die besten 50 Prozent kommen in Stage 2 ins Finale. Die Siegerehrungen finden jeweils nach jedem Cup statt. Im Anschluss an die Wettbewerbe ist der Parcour bis 18 Uhr für alle geöffnet und darf ausprobiert werden.

Anmeldungen bitte unter veranstaltung@wiener-neustadt.at mit Angabe von Namen, Geburtsdatum, Wohnadresse und Telefonnummer. Die Anmeldung für Jugendliche bis 18 Jahre muss durch den gesetzlichen Vertreter erfolgen. Wir bitten um rasche Anmeldung, da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist!

Bei Schlechtwetter wird der Ninja Cup abgesagt!