Wiener Neustadt: Jazz am Dach lässt uns höher fliegen

Jazz vom Feinsten und das mit zauberhaftem Blick über die Stadt Wiener Neustadt – das zeichnet „Jazz am Dach“ am 18. und 19. Juni aus.

Der erste Tag steht ganz im Zeichen der „Big Bands“. An Tag zwei stehen ab 18.30 Uhr ganz die „Groovy Groups“, Gruppierungen, die sich dem Thema „Jazz“ aus unterschiedlichen stilistischen Backgrounds nähren, auf der Bühne. Gerade diese musikalische Vielfalt sorgt für breit aufgestellte jazzige Sounds im stimmungsvollen Ambiente am Dach der Kasematten.

Am ersten Tag lädt die Big Band der Josef Matthias Hauer Musikschule zu Evergreens im Big Band Style, bevor die Crazy Hauer Big Band mit Big Band Swing vom Feinsten loslegt. Den Abschluss des ersten Festivaltags macht die BORG.big.band, die heuer Rapperin und Slampoetin YASMO als Stargast für sich gewinnen konnte. Die Veranstaltung ist der Ersatztermin vom letzten Jahr.

„Groovy Groups“ an Tag zwei

Am zweiten Tag präsentiert die erste Band des Abends, das Trio PRIM, das Programm ihres aktuellen Albums „Meridian Steps“, mit dem sie 2023 unter anderem im Radiokulturhaus Wien zu Gast waren. Der Sound von Felix Biller am Klavier, Martin Melzer am Bass und Christoph Karas am Schlagzeug ist eine bunte Mischung aus Modern Jazz, Funk, Soul und Klassik und erinnert charmant und ganz nach dem Motto „ein bisschen von allem“ an das was entsteht, wenn man mehrere Sorten Eis zusammenmischt und dann in der sommerlichen Hitze genießt.

Anschließend geben vier der gefragtesten Saxophonisten zwischen Scheibbs und New York ihr Debüt am Dach der Kasematten. SaxoFour präsentiert ihr neues Programm „The Rhythm of the World“ mit Wolfgang Puschnig, Florian Bramböck, Klaus Dickbauer und Christian Maurer. Dieses originelle Quartett verbindet Groove, Geist und Virtuosität mit einer ordentlichen Prise Humor.

Der Hammond-Organist Raphael Wressnig steht im Trioformat mit Gitarrist Enrico Crivellaro und Drummer Eric Cisbani als letzte Band des Abends auf der Bühne. Als Inbegriff des modernen Hammond-Organisten wurde Wressnig bereits zehnmal vom renommierten US-amerikanischen DownBeat-Magazin als „Best Organ Player of the Year“ nominiert. Er verbindet Soul, Blues und Funk-Rhythmen mit dem einzigartigen Sound der vintage Hammond B-3 Orgel. Das Trio gastiert dieses Jahr erstmals am Dach der Kasematten in Wiener Neustadt und verspricht, die Bühne zum Beben zu bringen.

Tickets sind über den Webshop erhältlich: www.webshop-wn.at