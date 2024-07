Wiener Neustadt: Stiege zum Achtersee hinunter ist fertig

Der “Achtersee” – auch “Achterlacke” oder “B & C”-See genannt – ist ein kleiner Schottersee im Westen Wiener Neustadts. Gerade an heißen Tagen ist er beliebtes Ausflugsziel. Nun gibt es für alle Badegäste einen noch leichteren Zugang zum Badevergnügen.

Der Achtersee bei Wiener Neustadt verdankt seinen Namen seiner Form, die er durch das Zusammenwachsen von “Chrysanthemensee” und “Begoniensee” erhielt und die an die Ziffer 8 erinnert. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel im Westen der Stadt. Kein Wunder, hat er doch neben dem reinen Badespaß noch einiges mehr zu bieten.

Es gibt vor Ort neben dem Badeteich auch einen Beach-Volleyball-Platz, einen Paddeltennis-Court, einen großen Kinderspielplatz als auch den Himmelblau Beach Club. Diesen Sommer ist ein guter Zeitpunkt wieder hier vorbei zu schauen. Der Wiener Neustädter Achtersee ist bereit für seine Badegäste! Nach dem Anstieg des Wasserspiegels und der damit verbundenen Öffnung, wurde nun eine verlängerte Stiege installiert. Sie ist 10 Meter lang und ebnet den Weg in den See. Der Badezugang ist weiterhin nur an zwei Stellen gestattet.

“Mit der verlängerten Stiege können Badegäste den Achtersee nun gefahrloser nutzen. Durch den sicheren Weg hinunter, steht dem Badevergnügen an heißen Tagen nichts mehr im Wege! Wir wünschen viel Spaß beim Schwimmen, aber bitte weiterhin mit Vorsicht”, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl.