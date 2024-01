Wiener Pop-Duell 2024: Taylor Swift gegen Coldplay

Das Rock- und Popjahr 2024 bringt jede Menge Stars in unsere Stadt. Der Live-Reigen wird dabei von zwei Events im Happel-Stadion geprägt. Das Duell heißt: Frau gegen Mann (bzw. Männer), USA gegen Großbritannien, Pop gegen Rock – das heißt: Taylor Swift gegen Coldplay!

US-Megastar Taylor Swift gastiert von 8. bis 10. August mit ihrer gigantischen „Eras Tour“ gleich dreimal im Ernst-Happel-Stadion. Zwei Wochen später spielen die Britpop-Legenden Coldplay rund um Chris Martin im Zuge ihrer großen „Music of the Spheres“-Tournee sogar vier Konzerte (21., 22., 24. und 25. August) im ausverkauften Oval im Prater. Man darf gespannt sein, wer das Wiener Publikum besser unterhält!

Pop, Punkrock und Balladen

Weitere Höhepunkte im heurigen Jahr: Das französische Duo Air führt seine 1990er-Platte „Moon Safari“ live auf (27. Februar, Konzerthaus). Am 6. März gastieren die Punkrocker der New Model Army im WUK. In der Stadthalle spielen Scooter (12. April), The Smashing Pumpkins (24. Juni), Balladen-Legende Rod Stewart (2. Juli) und auch Josh (7. November). Punkrock-Klassiker. Stadthalle.com