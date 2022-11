Spiel, Spaß und Sport beim Wiener Städtische ­Kinderpiratenfest

Nach zwei Jahren Pause durften sich mehr als tausend Kinder wieder wie richtige Piratinnen und Piraten fühlen! Anfang Oktober konnten sich die Kleinen auf der Spenadlwiese im Prater so richtig austoben und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So standen Delfinhüpfen, Balancieren auf der Kanonenkugel sowie Kokosnusswerfen auf dem Programm, betreut vom ASKÖ WAT Wien. Besonders fleißige Seeräuber konnten Goodies erbeuten sowie mittels Quiz große Piratenschätze wie Mountainbikes und ein Fami­lienwochenende in der Frein (Steiermark) gewinnen.

Tolle Unterstützung

Insbesondere die Partnerschaft mit der Wiener Städ­tischen Versicherung sorgte auch heuer wieder dafür, dass Familien das Fest bei freiem Eintritt unbeschwert genießen konnten. „Am 9. Oktober war es endlich wieder so weit: Das Wiener Städtische Kinder­piratenfest ging in die nächste Runde. Wir, die Wiener Städtische, stehen mit großer Freude als verlässlicher Partner zur Seite und freuen uns, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel Spaß hatten“, so DI Doris Wendler, Vorstands­direktorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Also: Segel setzen für das Wiener Städtische ­Kinderpiratenfest 2023!