wienliebe: Neues Festival am Rathausplatz

Tolle Premiere: Mit #wienliebe ist ein dreitätiger Event geplant, der von 24. bis 26. Mai 2024 erstmals auf dem Rathausplatz stattfinden wird und seinem Publikum mehrere Elemente vorstellt, die Wien so lebenswert und liebenswert machen. Der Eintritt ist frei.

#wienliebe ist ein Fest von Wien für Wien und verkörpert Genuss, Geselligkeit und Gemütlichkeit. Drei Tage lang sind Bewohner und Besucher eingeladen, die vielen Lebensfreuden der Bundeshauptstadt an einem Ort vereint zu entdecken. Das Konzept der Veranstaltung fußt auf drei Säulen und umfasst Wiener Kultur, Wiener Kulinarik sowie Wiener Kunsthandwerk & Betriebe.

Das wird geboten

Während kulinarisch die Wiener Küche, Kaffeehaus-, Heurigen- und Trinkkultur zelebriert werden, gibt es kulturell etliche namhafte Vertreter der Wiener Musik, aber auch andere Programmpunkte, die „typisch Wien“ sind, zu erleben. In Kooperation mit der Wirtschaftskammer werden darüber hinaus mehrere Wiener Betriebe ihre Kunsthandwerke vorstellen und Lebensmittelproduzent einen Markt mit Waren aus Wien vorstellen. Bürgermeister Michael Ludwig blickt der Premiere von #wienliebe bereits entgegen: „Es ist mir eine besondere Freude, eine neue Veranstaltung zu präsentieren, die von Wien für Wien geschaffen ist und alle Wiener einlädt, ihre Stadt neu kennenzulernen oder anders zu entdecken.“

Erstklassige Kulinarik

Sechs namhafte, traditionelle und lange etablierte Gastronom verköstigen die Besucher an allen drei Tagen mit köstlichen Schmankerln der Wiener Küche. Neben der breiten Auswahl an frisch zubereiteten Speisen, dürfen sich die Gäste unmittelbar vor dem Rathaus auf erstklassige, frischgezapfte Biere freuen. Im Rahmen der Veranstaltung findet zudem die feierliche Verleihung des Wiener Weinpreis statt, der seit 2005 die besten Weine der Stadt prämiert.

Wiener Symphoniker eröffnen

Auf der großen Bühne vor dem Rathaus kommen Gäste in den Genuss erlesener Musik aus Wien. Das Kulturangebot bei #wienliebe umfasst Genres von traditionellem bis modernem Wiener Lied, Musical bis hin zu Hip-Hop. SarahBernhardt & Wiener Symphoniker eröffnet die Veranstaltung am Freitag. Am ersten Tag der Veranstaltung geben darüber hinaus Wiener Brut, das Wiener Kammermusik-Trio rund um Dudlerin Agnes Palmisano und die zeitgenössische Wienerlied- und Mundart-Band Müßig Gang mit Rapper Skero ihr Können zum Besten.

Blasmusik und Musicals

Der Samstag steht zunächst ganz im Zeichen der Wiener Blasmusikkapellen. Insgesamt fünf Gruppierungen aus der Bundeshauptstadt spielen für das Publikum auf und versorgen die Gäste mit Polkas, Märschen, Walzern und mehr. Am Abend kommen alle Musical-Fans auf ihre Kosten und können sich auf eine opulente Show mit den schönsten Melodien der Vereinigten Bühnen Wien freuen, die ein „Best of“ ihrer Produktionen der letzten Jahrzehnte präsentieren.

Am Ende „Alles Walzer!“

Zum Finale der Veranstaltung am Sonntag spielen zeitgenössische Musiker wie Madame Baheux, die sechsfachen Austrian Amadeus Music Award-Preisträger 5/8erl in Ehren oder Hip-Hopperin Yasmo & Die Klangkantine auf. Den Abschluss bilden die Wiener Tanzschulen, die dem Publikum mehrere Tänze wie Wiener Walzer, Cha Cha Cha oder die beliebte Quadrille lehren und zum Mitmachen animieren.

Kunsthandwerk, Betriebe und Landwirtschaft

Im schnelllebigen Alltag oftmals in Vergessenheit geraten, möchte #wienliebe ganz bewusst den vielen Handwerksschaffenden und landwirtschaftlichen Betrieben der Hauptstadt eine Bühne bieten, ihre Arbeiten und Produkte einem großen Publikum vorstellen zu können. Von Schmuck aus verschiedenen Metallen über filigrane Textilarbeiten oder kunstvoll gearbeitete Kerzen ist eine beeindruckende Palette des Könnens der Wiener Betriebe vor dem Rathaus vertreten. Im angrenzenden Rathauspark können sich die Gäste durch einen Lebensmittelmarkt flanieren, der eine Auswahl an Gemüse, Obst und Fleisch beinhaltet, die innerhalb des Wiener Stadtgebiets kultiviert und verarbeitet werden.

Das vorläufige Bühnen-Programm

Freitag, 24. Mai 2024:

14.00 – 14.45 Uhr:

#wienliebe Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck

SarahBernhardt & Wiener Symphoniker

Wiener Brut

Agnes Palmisano Trio

Müßig Gang

Wiener Weinpreis – Preisverleihung

Wiener Blond & Original Wiener Salonensemble

Die Strottern & JazzWerkstatt Wien

Ernst Molden & das Frauenorchester (und Special Guest)

Samstag, 25. Mai 2024:

10.00 Uhr – 13.00 Uhr und 15.15 Uhr –16.30 Uhr:

Wiener Blasmusikkapellen

ORF Radio Wien „Extra WOW“ mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner

„Best of Musical“ – Die größten Hits und Stars der Vereinigten Bühnen Wien

Sonntag, 26. Mai 2024:

11.15 – 12.00 Uhr:

Madame Baheux

Marina & The Kats

5/8erl in Ehr’n

Yasmo & Die Klangkantine

Die Wiener Tanzschulen mit „Alles Walzer“

Mehr Infos: wienliebe.wien.gv.at