WienMobil-Hüpfer wurde in Berlin versilbert

Im Rahmen der ZfK-Nachhaltigkeitskonferenz in Berlin wurde der Hüpfer, das flexible Mobilitätsangebot aus Wien mit dem ZfK-Nachhaltigkeitsaward in Silber, Kategorie Mobilität, ausgezeichnet.

Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste testen den WienMobil Hüpfer im Rahmen eines Pilotprojekts in Teilen des 22. und des 23. Wiener Gemeindebezirks. Der elektrische, rollstuhlgerechte Kleinbus ist auf Abruf unterwegs und stellt neue Verknüpfungen zu wichtigen Öffi-Verkehrsknotenpunkten her.

Das Forschungsprojekt wurde 2021 in Liesing gestartet und im September 2023 auf ein Testgebiet in der Donaustadt ausgeweitet. Es läuft in beiden Bezirken voraussichtlich bis Oktober 2025. Mit Erfolg! Jetzt wurde das Projekt in Berlin ausgezeichnet.

ZfK-Nachhaltigkeitsaward Silber

Der WienMobil Hüpfer ist ein E-Bus auf Abruf, der das öffentliche Verkehrsangebot in Flächenbezirken ergänzt. Im Rahmen der ZfK-Nachhaltigkeitskonferenz in Berlin wurde das flexible Mobilitätsangebot aus Wien mit dem ZfK-Nachhaltigkeitsaward in Silber, Kategorie Mobilität, ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich vergeben, eine Jury wählt jeweils die innovativsten Projekte von kommunalen Unternehmen zum Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz aus.

Dazu Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, erklärt: „In Flächenbezirken brauchen wir andere Mobilitätslösungen als in dicht verbauten Stadtgebieten. Mit dem WienMobil Hüpfer bieten wir eine umweltfreundliche Alternative für Strecken, die oft mit dem PKW zurückgelegt werden. Ich freue mich unglaublich, dass unser Pilotprojekt so gut angenommen wird und nun auch mit dem ZfK-Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde!“

Auch Öffi-Stadtrat Peter Hanke ist stolz auf das Angebot: „Mit Öffis und ergänzenden Mobilitätsangeboten treiben wir die Mobilitätswende aktiv voran. Der WienMobil Hüpfer ist ein flexibles und klimaschonendes Mobilitätsangebot, das auf die Bedürfnisse von Bewohner in Flächenbezirken ausgerichtet ist.“

Erfolgreiche Zwischenbilanz

Insgesamt knapp 26.000 Fahrgäste waren seit Projektstart schon mit dem WienMobil Hüpfer unterwegs. Die Fahrgäste sind mit der Qualität des Angebots äußerst zufrieden: Bisher wurden mehr als 6.800 Onlinebewertungen abgegeben, wobei der Durchschnitt bei 4,9 von 5 Punkten liegt.

Die beliebtesten Haltepunkte in der Donaustadt sind jene bei den U-Bahn Stationen Hausfeldstraße (U2) und Rennbahnweg (U1) sowie im Bereich Süßenbrunn. In Liesing werden die Haltepunkte „U6 Alterlaa“ und „In der Wiesen“ besonders häufig gebucht.

„Das Feedback der Fahrgäste ist sehr, sehr positiv. Der Hüpfer wird gerne angenommen, weil er die Mobilität der Menschen einfacher, schneller und flexibler macht“, sagt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste.

Nähere Infos zur Buchung, den Bediengebieten sowie Haltepunkten gibt es auf: www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer