Frauenpower im Radsport: Wiesbauer fördert Elena Roch

Ab 2025 setzt der österreichische Wursthersteller Wiesbauer ein starkes Zeichen für Frauen im Extremsport. Das Unternehmen wird offizieller Sponsor der niederösterreichischen Ultra-Radrennfahrerin Elena Roch und fördert damit gezielt eine Athletin in einer von Männern dominierten Disziplin.

Engagement im Radsport hat Tradition

Wiesbauer ist bereits seit vielen Jahren im Sportsponsoring aktiv. Neben Fußball, Handball und Leichtathletik liegt ein besonderer Fokus auf dem Radsport. Das Unternehmen unterstützt unter anderem den Kitzbüheler Radmarathon sowie die Extremsportler Christoph Strasser und Michael Strasser. Nun erweitert Wiesbauer sein Engagement um eine weitere herausragende Athletin: Elena Roch.

Eine Erfolgsgeschichte auf zwei Rädern

Die 31-jährige Niederösterreicherin hat sich in der Ultra-Radrenn-Szene einen Namen gemacht. Sie gewann dreimal das „Race Around Niederösterreich“ (2020, 2021 und 2022) und dominierte im Vorjahr die Premiere des „Race Across Austria“. Im August 2024 sorgte sie beim „Race Around Austria“ für Aufsehen, als sie auf der 2200 Kilometer langen Strecke alle Konkurrent:innen – auch die männlichen – hinter sich ließ. Ein internationaler Höhepunkt ihrer Karriere war der Weltmeistertitel im 24-Stunden-Einzel-Zeitfahren, den sie im November 2023 in Borrego Springs (USA) errang, inklusive eines neuen Damen-Streckenrekords.

Gemeinsam neue Maßstäbe setzen

Mit der Unterstützung von Elena Roch verfolgt Wiesbauer nicht nur das Ziel, den Extremsport zu fördern, sondern möchte auch Menschen zu persönlichen Höchstleistungen inspirieren. „Elena zeigt, was man mit harter Arbeit und Entschlossenheit erreichen kann – eine Botschaft, die weit über den Sport hinausgeht“, erklärt Wiesbauer-Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer.

Elena Roch liegt es besonders am Herzen, mehr junge Frauen für den Radsport zu begeistern. Sie organisiert deshalb spezielle Rennradcamps für Mädchen in mehreren Bundesländern, um Nachwuchssportlerinnen zu fördern.

Eine perfekte Partnerschaft

Die Kooperation mit Elena Roch passt ideal zu Wiesbauer. Ihre Disziplin, ihr Ehrgeiz und ihr unermüdlicher Wille zum Erfolg spiegeln die Werte wider, für die das Unternehmen steht. Ähnlich wie die Extremradsportlerin muss auch Wiesbauer als Unternehmen stets Herausforderungen meistern und sich in einem dynamischen Marktumfeld behaupten.

Elena Roch wird künftig das Wiesbauer-Logo prominent auf ihrem Helm und Trikot tragen. Darüber hinaus sind gemeinsame Projekte geplant, darunter Events, Vorträge und die Einbindung ihrer sportlichen Erfolge in die Marketingstrategie des Unternehmens. Mit dieser Partnerschaft setzt Wiesbauer ein starkes Zeichen für Frauen im Radsport und unterstreicht seinen Anspruch, sowohl sportlich als auch unternehmerisch neue Wege zu gehen.