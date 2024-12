Wiesbauer bringt das Wiesn-Gefühl nach Hause

Vom 26. September bis 13. Oktober verwandelt sich der Prater erneut in eine festliche Oase, wenn die Wiener Kaiser Wiesn ihre Tore öffnet. Das größte Oktoberfest Österreichs lockt tausende Besucher an, um gemeinsam zu feiern, traditionelle Köstlichkeiten zu genießen und sich von Live-Acts unterhalten zu lassen.

Ein Highlight ist auch heuer wieder die kulinarische Begleitung durch Wiesbauer, einen langjährigen Partner des Events, der nicht nur vor Ort für Gaumenfreuden sorgt, sondern auch ein Stück Wiesn-Gefühl in die heimischen Küchen bringt.

Wiesbauer: Tradition trifft Genuss

Seit dem Beginn der Wiener Kaiser Wiesn ist Wiesbauer als Partner dabei und begeistert die Festgäste mit einer Vielfalt an österreichischen Schmankerln. Besonders beliebt sind die saftige Prater-Stelze, der würzige Leberkäse aus dem Backofen sowie die zarten Weißwürste. Im Wiesbauer-Zelt und an den zahlreichen Gastronomieständen können sich Besucher durch die österreichische Küche probieren und die festliche Atmosphäre genießen.

Doch nicht nur auf der Wiesn wird für das leibliche Wohl gesorgt. Wiesbauer bringt in diesem Jahr ein besonders beliebtes Schmankerl, die Wiener Kaiser Wiesn Weißwürste, in einer limitierten Edition auch in den heimischen Lebensmittelhandel. Damit können auch jene, die das Oktoberfest privat zu Hause feiern möchten, ein Stück Kaiser Wiesn genießen.

Weißwürste für Zuhause: Ein kulinarisches Highlight

Die Wiener Kaiser Wiesn Weißwürste, die aus österreichischem Schweinefleisch nach traditionellem Rezept hergestellt werden, sind ab sofort in ausgewählten Supermärkten erhältlich. Die sorgfältige Zubereitung mit ausgewählten Kräutern und Gewürzen verleiht den Weißwürsten ihren vollmundigen Geschmack und die charakteristische “flaumige” Textur, wie man sie von der Wiesn kennt.

Die Zubereitung der Weißwürste ist ein besonderer Moment, der auch zu Hause zelebriert werden kann. Traditionell werden sie nicht gekocht, sondern nur kurz in heißem Wasser erwärmt und direkt im Kessel serviert. Dies sorgt dafür, dass die Würste bis zum letzten Bissen warm bleiben. Klassische Beilagen wie frische Brezen und süßer Senf runden das Wiesn-Erlebnis perfekt ab. Besonders passend ist hier der mitgelieferte süße Händlmaier Hausmachersenf, der im Handel gemeinsam mit den Weißwürsten angeboten wird.

Wiesn-Schmankerl für kurze Zeit im Handel

Die Wiesbauer Wiener Kaiser Wiesn Weißwürste sind ab September bei Billa Plus und Penny erhältlich, allerdings nur für kurze Zeit. In der 600-Gramm-Packung finden sich acht Weißwürste sowie zwei Päckchen süßer Senf. Diese limitierte Edition bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis und bringt die festliche Stimmung der Wiener Kaiser Wiesn direkt nach Hause.

Wer also nicht vor Ort im Prater feiern kann oder möchte, hat mit diesem Angebot die Möglichkeit, sich ein Stück Wiener Kaiser Wiesn direkt in die eigenen vier Wände zu holen. Wiesbauer verbindet damit Tradition und Genuss – und macht das größte Oktoberfest Österreichs auch in den eigenen vier Wänden erlebbar.