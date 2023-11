Wiesbauer wünscht genussvolle Festtage!

Ob als Highlight des weihnachtlichen Festtags-Buffets oder als geschmackvolles Geschenk – Wiesbauer sorgt in der schönsten Zeit des Jahres mit seinen feinen Wurstspezialitäten für unvergessliche Genussmomente.

Neben den traditionellen Weihnachtsgerichten machen sich zu den Festtagen insbesondere auch kalte Wurstplatten sehr gut für ein köstliches Buffet, das zum Zugreifen und gemeinsamen Schlemmen einlädt. Wiesbauer bietet hierfür ein breites und abwechslungsreiches Sortiment an typisch österreichischen Wurst-, Schinken- und Braten-Spezialitäten, die sich allesamt durch höchste Qualität und besten Geschmack auszeichnen.

Festtagsaufschnitt

Vier ausgewählte Produkt-Klassiker hat Wiesbauer auch heuer wieder beim beliebten Festtagsaufschnitt vereint: In der 300 g-Packung enthalten sind die zarte und leichte „Kalbspariser“, der saftige „Honigkrusten Schinken“, der edle „Prosecco Schinken“ und die „Rustikale Käsewurst“. Fein aufgeschnitten sind die vielseitigen Spezialitäten perfekt für die weihnachtliche Jause.

Weihnachts-Wurst-Tragerl

Darüber hinaus hält Wiesbauer eine genussvolle Geschenkidee bereit: Das Weihnachts-Wurst-Tragerl enthält je eine 300 g-Stange „Original Bergsteiger“, „Polnische Spezial“ und „Gebratene Käsewurst“ sowie als kleine Überraschung ein gratis Küchenmesser. Der hochwertige Karton in attraktiver Holzoptik macht sich super als Präsent und lässt sich dank Tragegriff bequem transportieren. Da die Produkte ungekühlt haltbar sind, eignet sich das Wurst-Tragerl ideal für Zweitplatzierungen am Point of Sale.

Bergsteiger Christbaum-Display

Auch für die festliche Präsentation der Bergsteiger-Familie hat sich Wiesbauer dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: So werden den Handelspartnern auffällige Verkaufsdisplays in Gestalt von Christbäumen zur Verfügung gestellt, die mit „Original Bergsteiger“ (300 g) und „Bergsteiger Junior“ (80 g) bestückt sind. Diese einzigartige Inszenierung sorgt am PoS für ein stimmungsvolles Ambiente und steigert die Impulskäufe zur Weihnachtszeit.