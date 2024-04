Neue Attraktion aus Illmitz: Die Orangerie von Willi Opitz

Ganz nach dem Motto „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“, leibt und lebt Willi Opitz, Winzer aus Leidenschaft und prämierter Weinproduzent aus Illmitz am Neusiedler See. Der gelernte Maschinenbauingenieur verwirklichte sich 1995 gemeinsam mit seiner Frau Maria seinen Traum als Winzer. Heute zählen die beiden zu den schillerndsten Persönlichkeiten in der nationalen und internationalen Weinszene. Neben der heimischen Weinproduktion unterstützt Willi Opitz „Ethic Winemaking“: Er berät internationale Projekte in Transsilvanien, Georgien oder Italien und verhilft durch neu entstandenen Weinbau in strukturschwachen Regionen zu neuen Arbeitsplätzen vor Ort. Auf dem Weingut im Burgenland bietet Familie Opitz auch Teambuilding-Workshops und Weinverkostungen mit Rundumverpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten im eigenen Gästehaus. Weitere Informationen unter willi-opitz.at und private-dining.at.