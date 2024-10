Willkommen Hollywood: Neue Hallen für Filmproduktion in Wien

Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit sind die beiden neuen Filmproduktionshallen in der 7. Haidequerstraße 6 im elften Wiener Gemeindebezirk nun bereit für ihren Betrieb. Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, und die HQ7 Studios, ein Zusammenschluss von CC Real International und 3MPG, haben am Betriebsstandort HQ7 zwei nach internationalem Standard geplante Sound Stages realisiert.

Die Eröffnung der neuen Studios bringt frischen Wind in die Wiener Filmbranche. Diese Branche war in den letzten Jahren von der Schließung der traditionsreichen Rosenhügel-Filmstudios vor rund zehn Jahren betroffen. Die Schließung führte zu einer Lücke in der Produktion. International renommierte Produktionen haben bereits in Wien gedreht. Dazu gehören „Fountain Of Youth“ mit Natalie Portman, die HBO-Serie „The Regime“ mit Kate Winslet, „Extraction 2 – Tyler Rake“ mit Chris Hemsworth, „Red Sparrow“ mit Jennifer Lawrence sowie Tom Cruises „Mission: Impossible“. Diese neuen Studios werden die Stadt als Drehort weiter stärken.

Modernste Ausstattung und Nachhaltigkeit

Die neuen HQ7 Studios bieten eine Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmetern. Jede Halle ist so gestaltet, dass sie schalldicht und für schwere Ausrüstung geeignet ist. Mit einer Investition von neun Millionen Euro wird der Hafen Wien seinen Betriebsstandort HQ7 um zwei hochmoderne Filmhallen erweitern. Diese Hallen sind in ihrer Ausstattung einzigartig in Europa.

Die Studios sind mit modernster Technik ausgestattet. Sie bieten durch ihre schalldichten Wände und große Tragfähigkeit die Möglichkeit, mehrere Produktionen gleichzeitig durchzuführen. Die Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Eine umfangreiche Photovoltaikanlage wird die Studios mit grünem Strom versorgen. Dadurch werden die CO2-Emissionen signifikant reduziert.

Zusätzliche Infrastruktur für Produktionen

Direkt neben den neuen Hallen stehen zwei fixe Sets zur Verfügung: eine originalgetreu nachgebaute Spitalskulisse und eine Filmpathologie, die von Jori-Studios betrieben wird. Diese Kombination von Infrastruktur ermöglicht es nationalen und internationalen Produktionen, Filmprojekte auf höchstem Niveau zu realisieren.