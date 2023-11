Winter-Blues: Das wichtige Vitamin D sagt jetzt adé

In der kälteren Jahreszeit kommt es oft zu Mangelerscheinungen. Wir haben ein paar Tipps parat.

Die Vitamin-D-­Aktionswoche des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz im November mit kostenlosen Tests und Beratungen war ein voller Erfolg! Gerade in den kälteren Monaten ist die Gefahr einer Unterversorgung mit diesem Vitamin groß, es sagt quasi ade, da es in der Nahrung nur begrenzt vorhanden ist. Einen Großteil bildet der Körper unter Sonnenbestrahlung selbst in der Haut. Daher kommt es gerade jetzt sehr oft zu Mangelerscheinungen.

Knochenbrüche

Typische Symptome sind neben Haarausfall und erhöhter Infektanfälligkeit auch Muskelschwäche, Gliederschmerzen, gestörte Knochenmineralisation und erhöhte Krampfbereitschaft der Muskulatur. Vitamin D ist vor allem für die Knochengesundheit wichtig, daher ist eine gute Versorgung besonders bei älteren Menschen essenziell, um etwa Brüche zu verhindern. Gezielte Therapien sind im Bedarfsfall ratsam.

Bild unten: Durchaus helfen können Vitamin-D-Tabletten (Bild: Istock by Getty Images):