Kaiser Wiesn-Countdown: Das Trachten-Lexikon

Das größte Oktoberfest des Landes ab 21. September ist natürlich eines der Trachten, Bräuche und der zünftigen Unterhaltung. Wir haben Salzburger Tracht-Experte Sascha Golitschek um seine Tipps gebeten.

Mehr als 800 Trachten gibt es in Österreich. Die Dirndl-Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Ursprung liegt in Österreich und Bayern. Früher waren Dirndln eine Arbeitskleidung, so hat jedes Bundesland seine eigene landestypische Tracht. Mittlerweile hat sich das Dirndl als eine modische Bekleidung für Feste, Bräuche, Hochzeiten und den Kirchgang etabliert. Somit gehört ein Dirndl in jeden Kleiderschrank einer Frau, um bei jedem Event perfekt gekleidet zu sein … Nach Jahren von glitzernden Dirndln legen Hersteller immer mehr Wert auf natürliche Materialien und die neue Schlichtheit.

Auf die Länge kommt es an

Traditionell werden zu eleganten Anlässen wie Bällen oder Hochzeiten lange Dirndln getragen. Mittlerweile hat die knieumspielende Länge von 70 Zentimetern das lange Dirndl abgelöst. Auf Jahrmärkten, auf Kirtagen und auf der Kaiser Wiesn wird hauptsächlich eine Länge von 50 bis 60 Zentimetern getragen.

Die Lederhose hat Tradition

Vor allem im Westen Österreichs gibt es regionsspezifische Lederhosen. Am bekanntesten ist sicher das Salzkammergut, wo Lederhosen in Handarbeit gestickt werden. Kaiser Franz Josef hat die Lederhose gerne in Ischl zur Jagd getragen, so wurde die Tracht gerne von der Aristokratie verwendet. Beim Leder werden heute bevorzugt Ziegenvelours und Hirschleder verarbeitet.

Traditionell wird der Haferlschuh zur Lederhose und ein eleganter Schuh mit Trachtenspange getragen. Heutzutage kann sowohl zur Ledernen als auch zum Dirndl jeder Schuh kombiniert werden, der gefällt – und vor allem bequem ist …

