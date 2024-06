Wohnbeihilfe: 151 Millionen gegen den sozialen Abstieg

Trotz Teuerung sollen sich alle Wiener ihre Wohnung leisten können. Deshalb wurde die Wohnbeihilfe NEU der MA 50 deutlich aufgestockt. Die digitale Antragsstellung ermöglicht eine rasche Auszahlung, Wiener Wohnen und wohnpartner unterstützen dabei.

Die Wohnbeihilfe NEU ist für jene Wiener gedacht, die zwar im Berufsleben stehen, aber aufgrund eines niedrigeren Einkommens besonders stark unter der Teuerung und den Mieterhöhungen leiden. Zusätzlich kommt sie auch für Mindestpensionisten in Frage. Weil Wien niemanden im Stich lässt, wurde das Budget von 60 auf 151,5 Millionen um beinahe das Zweieinhalbfache erhöht. Durch die Anpassungen wurde der Bezieherkreis erweitert und durch ein neues Berechnungsmodell wurden die Summen der individuell zur Verfügung stehenden Leistungen merklich gesteigert.

Dazu Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „Als Welthauptstadt des sozialen Wohnbaus ist Wien darum bemüht, dass möglichst alle Wienerinnen und Wiener sich das Wohnen leisten können. Mit der digitalen Antragsstellung verkürzt sich zudem die Bearbeitungszeit und die Hilfe kommt rascher am Konto an. Doch in Wien wird niemand zurückgelassen. Deswegen unterstützen wir tatkräftig all jene, die Unterstützung bei der Antragstellung brauchen.“

Die Beihilfe kann unkompliziert und unbürokratisch auf www.wien.gv.at digital beantragt werden. So verkürzt sich die Bearbeitungsdauer und die Unterstützung landet rasch auf dem eigenen Konto. Ob ein Anspruch besteht, lässt sich mit dem Wohnbeihilfe-Checker auf mein.wien.gv.at leicht überprüfen. Seit Start des neuen Angebots am 1. März gingen bereits rund 30.000 Anträge ein.

wohnpartner und Wiener Wohnen unterstützen

Für alle, die bei der Antragsstellung Unterstützung benötigen, stehen Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice wohnpartner bereit. Somit kann auch ohne Internetzugang oder bei fehlenden digitalen Kenntnissen der schnellste Weg beschritten werden.

Wiener Wohnen hilft bei der Antragsstellung im Servicecenter, bei wohnpartner ist dies nach telefonischer Terminvereinbarung (Kontakt siehe unten) möglich bzw. im Zeitraum bis 8. August ohne Termin jeden Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr in folgenden wohnpartner-Lokalen:

10. Bezirk:

wohnpartner-Standort, Stinygasse 9/39/R1

12.Bezirk:

wohnpartner-Standort, Schönbrunner Straße 259

17. Bezirk:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1

20. Bezirk:

wohnpartner-Standort, Leipziger Straße 38-40

22. Bezirk:

wohnpartner-Standort, Rennbahnweg 27/3/R2

Telefonische Terminvereinbarung bei wohnpartner:

Bezirke 21, 22: Tel. 01/ 24 503 – 21080

Bezirke 2, 3, 11, 20: Tel. 01/ 24 503 – 20080

Bezirke 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12: Tel. 01/ 24 503 – 12080

Bezirke 10, 13, 23: Tel. 01/ 24 503 – 10080

Bezirke 14, 15, 16, 17, 18, 19: Tel. 01/ 24 503 – 18080

Persönliche Antragsstellung bei der Wohnbeihilfenstelle:

Für eine persönliche Beratung bei der Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten, Wohnbeihilfenstelle (19. Bezirk; Heiligenstädter Straße 31, Stiege 3, 2.Stock) ist eine Terminreservierung erforderlich (Telefon: 01/4000 74880; E-Mail: wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at).