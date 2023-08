Wohnquartier Attemsgarten ist kurz vor der Fertigstellung

Die Wohnungen in der grünen Wohnoase werden Ende des Jahres übergeben: „Urban Gardening“ ist im Wohnquartier fester Bestandteil des umweltbewussten Gesamtkonzeptes

Endspurt für Wiener Wohnprojekt Attemsgarten

Die letzten Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, die ersten der rund 240 Wohneinheiten werden bereits im November übergeben. Das komplette Bauprojekt – ein nach neuesten Standards für nachhaltiges Bauen errichtetes, dreiteiliges Wohnensemble auf einer Gesamtnutzfläche von 16.000 m2, mit großzügigem Grünraum und einer modernen, familiengerechten Architektur mit klarer Formensprache – wird bis Ende Dezember fertiggestellt. Insgesamt hat ZIMA rund 100 Mio. Euro in ihr neues Wiener Vorzeigeprojekt investiert. Rund 25 attraktive 2- und 3-Zimmer Wohnungen können noch erworben werden.

Wohnqualität, Nachhaltigkeit und Community-Building

…stehen beim Wohnquartier Attemsgarten im Vordergrund: Die grüne „Duftmarke“ des traditionsreichen Standorts bleibt erhalten – auf den Gründen einer ehemaligen Gärtnerei, die einst Gemüse und Obst für die Wiener:innen kultivierte, haben die ZIMA-Planer großzügigen Grünflächen besonders viel Raum gegeben. Alle Wohnungen verfügen über einen privaten Balkon oder Terrasse mit Blick auf den rund um die Anlage erweiterten Schrickpark. Highlight des Attemsgarten-Projekts: Auf den begehbaren Dachflächen entstehen auf einer Fläche von rund 1.000 m2 Dachgärten, in denen die Bewohner ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können.

Großartige Infrastruktur

Darüber hinaus besticht der Attemsgarten durch die hervorragende, fußläufig erreichbare Infrastruktur. Das Donauzentrum sowie weitere Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und der Bildungscampus sind gleich ums Eck. Auch Fitness wird großgeschrieben: Direkt im Attemsgarten wurde ein 100 m2 großer Fitness- und Yogabereich mit Kleinkinderspielplatz geschaffen. Die Alte Donau liegt gerade einmal zehn Radminuten entfernt.

Hohe Energieeffizienz

Eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert einen Teil des Strombedarfes. In der Tiefgarage mit 126 Stellplätzen lassen sich E-Autos an den hauseigenen E-Ladestationen auftanken. Das Gebäude ist klimaschonend gebaut und sehr gut gedämmt, deshalb wird der Attemsgarten unter anderem mit der klimaaktiv-Deklaration in Gold ausgezeichnet.

„Eine nachhaltige und umweltbewusste Lebensweise wird für die Menschen immer wichtiger – auch oder gerade im privaten Lebensraum. Dem wird unser Attemsgarten als Grün-Oase im Herzen der Donaustadt voll gerecht“, erklärt Thomas Thaler, Standortleiter ZIMA Wien. „Wir freuen uns darauf, schon in wenigen Wochen die ersten ‚Attemsgärtler:innen‘ begrüßen zu dürfen!“

Informationen

Informationen über die verfügbaren Wohnungseinheiten – mehrheitlich 2- und 3-Zimmer Wohnungen – sind auf www.zima.at/attemsgarten zu finden. Käufer:innen können optional drei Jahre nach dem Erwerb einer Wohnung auf Wunsch die ZIMA-Wertgarantie in Anspruch nehmen: Diese sichert ein einmaliges Rückverkaufsrecht zum Ankaufspreis nach drei Jahren.

Thomas Thaler erläutert: „Wir sehen derzeit eine große Verunsicherung am Immobilienmarkt. Die Gründe dafür lassen sich zum Teil in der gestiegenen Inflation sowie der erschwerten Finanzierung bei Immobilienkrediten verorten. Was jedoch zu wenig Beachtung findet: Eine Investition in die eigenen vier Wände ist nach wie vor das beste Mittel, um für die Zukunft vorzusorgen. Vor allem in Hinblick auf die weiter steigenden Mieten, macht sich dieses Investment bezahlt. Davon sind wir überzeugt und daher bieten wir auch die ZIMA-Wertgarantie an.“

©ZIMA