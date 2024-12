Zeichen setzen: Kein Platz für Gewalt an Frauen in Favoriten

Die Volkshilfe Community Work setzte gemeinsam mit den Catcalls of Vienna, Stop-Stadtteile ohne Partnergewalt, den Wohnpartnern, der Abteilung für Opferschutz und der Männerberatung ein klares Zeichen: Favoriten will Gewalt an Frauen stoppen.

Der Columbusplatz im 10. Bezirk war kürzlich übersät mit den Daten von insgesamt 27. Femiziden, die bisher dieses Jahr in Österreich stattgefunden haben. Grabkerzen ergänzten das mit Straßenkreide gemalte Gesamtbild, das viele Passanten dazu brachte sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen.

Von Jung bis alt – den Senioren die ihre Weihnachtseinkäufe tätigen über Jugendliche, die sich nach dem Unterricht am Platz treffen- eine Wäscheleine mit den ausgestopften Kleidern, die das Wort „Frauen“ formen, ließ sie alle innehalten und diente als Einstieg ins Thema.

„Kleider werden oft dazu benützt, Frauen zu formen – einmal besonders einschränkend, dann wiederum besonders aufreizend- jedenfalls werden sie so oft gewaltvoll in etwas hineingezwängt“; so Gabriele Mitterbauer über ihre Kunstinstallation, die im Rahmen der Volkshilfe Community Work entstanden ist.

Aufmerksamkeit gewinnen – Zeichen setzen

Die beteiligten Partnerorganisationen sprechen in der Aktion, die im Rahmen von „Orange the World“ – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen stattfindet, mit den Fußgänger darüber, was es neben Aufmerksamkeit und Mut noch braucht, um Gewalt an Frauen zu stoppen und weisen darauf hin, dass Gewalt an Frauen ein Thema ist, dass alle betrifft.

Von „Mehr Aufklärung“ über „mehr Respekt“ sind die Antworten vielseitig. Was die Aktion jedenfalls zeigte: Favoriten handelt gemeinsam – gegen Gewalt an Frauen.