Zeitreise: Die Spielzeug-Wünsche der Österreicher zu Weihnachten

Seit über 25 Jahren shoppen die Österreicher:innen auf Amazon.de. Ein Blick auf die Bestsellerliste liefert spannende Einblicke in die Trends der letzten Jahrzehnten und zeigt, welche Spielzeuge hierzulande die größten Erfolge feierten.

Auf der Bestsellerliste der letzten 25 Jahre steht mit großem Vorsprung das Brettspiel „Activity“ des österreichischen Herstellers Piatnik. Dicht dahinter rangieren weitere Dauerbrenner wie „Uno“, „Dobble“, „Lotti Karotti“ und „Rummikub“. Diese Klassiker begeistern offenbar Generationen von Spielern gleichermaßen. Doch auch moderne Lieblinge haben sich einen festen Platz gesichert: Die knetbare Kreativität von „Play Doh“, die Abenteuerfahrzeuge der „Paw Patrol“ oder die „Tonies“-Figuren, die für entspanntes Zuhören sorgen, sind längst etablierte Geschenkideen. Und natürlich darf „Lego“ nicht fehlen, dessen Grundausstattung nie aus der Mode kommt.

Die zehn Spitzenreiter (in alphabetischer Reihenfolge):

Activity (Piatnik) Dobble Lotti Karotti Magilano SKYJO Nerf Paw Patrol Fahrzeug Play Doh Rummikub Tonies Figuren Uno

Erinnerungen aus Kindertagen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Spielzeug aus der Kindheit Spuren hinterlässt. Fast die Hälfte der Befragten besitzt ihr einstiges Lieblingsspielzeug noch heute. Bei den Jüngeren, die in den 2000er Jahren aufgewachsen sind, sind es sogar rund 67 %, die an ihren Lieblingen festhalten. Aber nicht nur erfüllte Wünsche bleiben in Erinnerung: Etwa 30 % aller Befragten denken noch immer an ein Spielzeug, das sie sich sehnlichst gewünscht, aber nie erhalten haben – sei es eine Spielkonsole oder ein Barbie-Haus.

Was wirklich zählt

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich die wichtigste Eigenschaft von Spielzeug kaum verändert: 44 % der Befragten gaben an, dass die Fähigkeit, die Fantasie anzuregen, für sie ausschlaggebend ist. Auf den aktuellen Wunschzetteln der 3- bis 14-Jährigen stehen neben Lego (13 %) und Videospielen (10 %) auch Schleich-Figuren (7 %), Gesellschaftsspiele (6 %) und Videospielkonsolen (5 %) hoch im Kurs.

Von Lego bis Diddl-Maus

Ein Blick zurück zeigt, dass manche Marken und Produkte alle Zeitläufte überdauern. In 44 % der österreichischen Kinderzimmer finden sich Lego-Bausteine, gefolgt von HotWheels/Matchbox (18 %), Playmobil (17 %) und Barbie (17 %). Kuscheltiere (17 %) bleiben ebenfalls ein Dauerbrenner. Gleichzeitig prägen jede Generation eigene Trends: Von „Matador“-Holzbausteinen über den „Gameboy“ bis zur „Diddl“-Maus schafften es immer wieder neue Spielzeuge, Kinderherzen im Sturm zu erobern – und in Erinnerung zu bleiben.

Spielzeug als Spiegel der Zeit

Wer heute in alten und neuen Lieblingsspielzeugen stöbert, entdeckt einen bunten Mix aus Tradition und Wandel. Klassische Brettspiele, Lego, Playmobil und Kuscheltiere stehen nach wie vor hoch im Kurs. Gleichzeitig ziehen moderne Helden wie die Paw Patrol ins Kinderzimmer ein. So erzählt jedes Weihnachtsfest, was in Österreichs Kinderzimmern gerade angesagt ist – und welche Trends auch in Zukunft die Fantasie beflügeln werden.