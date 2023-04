Zentrum für Paare mit Kinderwunsch

Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen: Die Ursache dafür sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter.

Fachleute bezeichnen solche Gewebeinseln als „Endometriose-Herde“: Sie können vorkommen, ohne dass frau sie spürt. Bis zu 300.000 Österreicherinnen sind davon betroffen, allerdings ist von einer weitaus höheren Dunkelziffer auszugehen.

An der Wien

Endometriose ist auch die zweithäufigste Ursache für weibliche Unfruchtbarkeit – gerade wegen dieser hohen Zahl an Betroffenen eröffnete das Kinderwunschzentrum an der Wien in der Gumpendorfer Straße 11–13 das Endometriosezentrum für Paare, um mit speziell ausgebildeten Experten die beste Behandlung für Patientinnen mit Kinderwunsch anzubieten. Bei Früherkennung sind die Erfolgsaussichten gut!