Zertifiziert: Das Volkstheater kann durchatmen

Wenn der Taschentuchverbrauch steigt, weiß man, die Grippezeit hat wieder Saison. Nicht so im Volkstheater – eine hochmoderne Lüftungsanlage bietet den Besucher:innen bestmöglichen Schutz vor Keimen und Viren. Jetzt auch mit offiziellem Zertifikat der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG).

Dass das Volkstheater seiner Zeit voraus ist, stand schon 1889 fest – als das Haus im 7. Bezirk als modernstes Theater Österreichs seine Pforten öffnete. Gemäß diesem Motto wurde auch bei der Generalsanierung 2020 auf neueste Technik und innovative Anlagen gesetzt – nicht nur auf und hinter der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum. Mit der Kompletterneuerung der Lüftungsanlage sagte man den Viren den Kampf an und bietet dem Publikum seither einen hohen Infektionsschutz.

Theatervirus hat Saison

So atmen die Besucher:innen die sauberste Luft der Stadt – wie jetzt durch das Prüfungszertifikat der DTHG bestätigt wurde. Das Volkstheater verfügt somit über eine „Infektionsrisiko mindernde Lüftung“. Denn hier soll man sich auch in der Grippezeit nur mit einem Virus anstecken: „der Leidenschaft für Bühne, Kunst und Kultur“, erklärt Cay Stefan Urbanek, kaufmännischer Direktor des Volktheaters, warum in den Komfort und die Sicherheit des Publikums investiert wurde.

